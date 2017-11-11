Кузяев: «Игра со сборной Аргентины - это хороший опыт»

Полузащитник сборной России Далер Кузяев прокомментировал поражение от Аргентины (0:1).

«Главный тренер после матча сказал, что жалко, что недотерпели, пропустили обидный гол. Это жизнь, двигаемся дальше. Через три дня нас ждёт не менее сильный соперник — сборная Испании.

Сборная Аргентины, конечно, удивила. В чемпионате России матчей такого уровня у нас нет, сразу чувствуется разница. Игроки топ-уровня. Было непросто.

Перекрыть полностью Месси нам сегодня не удалось, он создавал опасные моменты. Но это был хороший опыт», — сказал Кузяев.

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