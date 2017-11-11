Кокорин: «Сборная России сыграла не так, как хотела»

Нападающий сборной России Александр Кокорин прокомментировал поражение от Аргентины (0:1).

«Аргентинцы создали много моментов, до 86 минуты мы держались, но потом пропустили. В первом тайме нам очень помог Игорь, мы действовали скованно, во втором – получше, провели несколько неплохих контратак. Но, конечно, это не то, что мы хотели», - сказал Кокорин.

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