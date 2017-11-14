Зобнин: «Российский футбол не погибнет, а всегда будет только расти»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин в эфире передачи «Футбол России» поделился мнением о перспективах национальной команды страны и российского футбола в целом:

«Никто не будет ждать двух, трёх, четырёх лет. Все ждут результата. Пик должен быть на чемпионате мира. От первой до последней игры. Потенциал нужно реализовать на чемпионате мира. Хочется выйти из группы. Все хотят этого и пройти как можно дальше.

Могу сказать точно, что с нашим футболом всё будет хорошо. Есть молодые футболисты, которые будут тянуть этот российский футбол. Ответственность, конечно, есть. Чем ближе чемпионат мира, тем выше ответственность. Но футбол у нас не погибнет никогда и всегда будет только расти».

Ранее главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги в преддверии товарищеской встречи с Россией положительно отозвался о российских футболистах.

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