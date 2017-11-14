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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип СенегалСенегал -:- Логотип ЮАРЮАР Фонбет 1.42 4.05 9.3
22:30 сегодня Логотип Буркина-ФасоБуркина-Фасо -:- Логотип Кабо-ВердеКабо-Верде - - -
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ИрландияИрландия -:- Логотип ДанияДания - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
14:00 сегодня Логотип Южная КореяЮжная Корея -:- Логотип СербияСербия Фонбет 2.65 3.35 2.65
14:35 сегодня Логотип КитайКитай -:- Логотип КолумбияКолумбия Фонбет 7.8 4.2 1.45
19:30 сегодня Логотип КатарКатар -:- Логотип ИсландияИсландия - - -
19:30 сегодня Логотип АргентинаАргентина -:- Логотип НигерияНигерия Фонбет 1.5 4.2 6.6
20:00 сегодня Логотип СловакияСловакия -:- Логотип НорвегияНорвегия - - -
21:45 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип ИспанияИспания Фонбет 7 4.4 1.5
22:00 сегодня Логотип РумынияРумыния -:- Логотип НидерландыНидерланды Фонбет 3.45 3.3 2.15
22:15 сегодня Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 2.4 3.2 3.1
22:45 сегодня Логотип ГерманияГермания -:- Логотип ФранцияФранция Фонбет 2.2 3.35 3.3
22:45 сегодня Логотип БельгияБельгия -:- Логотип ЯпонияЯпония Фонбет 1.32 5.6 8.5
23:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип БразилияБразилия Фонбет 4.6 3.7 1.77
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Зобнин: «Российский футбол не погибнет, а всегда будет только расти»

сегодня, 06:39

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин в эфире передачи «Футбол России» поделился мнением о перспективах национальной команды страны и российского футбола в целом:

«Никто не будет ждать двух, трёх, четырёх лет. Все ждут результата. Пик должен быть на чемпионате мира. От первой до последней игры. Потенциал нужно реализовать на чемпионате мира. Хочется выйти из группы. Все хотят этого и пройти как можно дальше.

Могу сказать точно, что с нашим футболом всё будет хорошо. Есть молодые футболисты, которые будут тянуть этот российский футбол. Ответственность, конечно, есть. Чем ближе чемпионат мира, тем выше ответственность. Но футбол у нас не погибнет никогда и всегда будет только расти».

Ранее главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги в преддверии товарищеской встречи с Россией положительно отозвался о российских футболистах.

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Все комментарии
ermak6848
сегодня в 07:03
Зобнин: «Российский футбол не погибнет, а всегда будет только расти»
и в правду правнук бабушки Ванга
Foxes
сегодня в 06:44
Конечно не погибнет, деньги же надо где то крутить.
вхсо 111
сегодня в 06:44
Хорошо бы если так "рос", а пока как сказал Бубен "топчимся на месте"
kokshareal
сегодня в 06:40
Ага, слышу уже это много лет!
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