Сборная России определилась с формой на матч против Испании

Сборная России определилась, в какой форме сыграет в товарищеском матче против Испании. Напомним, что на матч Россия - Испания реализовано почти 42 тысячи билетов.
«В матче с Испанией сборная России сыграет в красной форме», - сообщает пресс-служба.
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Ну теперь я спокоен. Точно испашек порвем Шутка-ли? с формой определились.
Вы бы, мать вашу, определились кто вы по жизни. Конкретно:)
Ну теперь я спокоен. Точно испашек порвем Шутка-ли? с формой определились.
Вы бы, мать вашу, определились кто вы по жизни. Конкретно:)
с этим проблема
с этим проблема