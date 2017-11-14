Сборная России определилась с формой на матч против Испании

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Отбор ЧМ. Европа
  • Англия. Кубок
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Бразилия. Серия А
  • Отбор ЧМ. Африка
  • Украина. Первая лига
  • Чемпионат Европы U-21
Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип СенегалСенегал -:- Логотип ЮАРЮАР Фонбет 1.45 4.15 8.2
22:30 сегодня Логотип Буркина-ФасоБуркина-Фасо -:- Логотип Кабо-ВердеКабо-Верде Фонбет 2.05 3.1 4
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ИрландияИрландия -:- Логотип ДанияДания - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
14:00 сегодня Логотип Южная КореяЮжная Корея -:- Логотип СербияСербия Фонбет 2.6 3.25 2.75
14:35 сегодня Логотип КитайКитай -:- Логотип КолумбияКолумбия Фонбет 7.8 4.2 1.45
19:30 сегодня Логотип КатарКатар -:- Логотип ИсландияИсландия - - -
19:30 сегодня Логотип АргентинаАргентина -:- Логотип НигерияНигерия Фонбет 1.48 4.3 7.7
20:00 сегодня Логотип СловакияСловакия -:- Логотип НорвегияНорвегия - - -
21:45 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип ИспанияИспания Фонбет 7.7 4.5 1.47
22:00 сегодня Логотип РумынияРумыния -:- Логотип НидерландыНидерланды Фонбет 3.45 3.3 2.15
22:15 сегодня Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 2.4 3.2 3.1
22:45 сегодня Логотип ГерманияГермания -:- Логотип ФранцияФранция Фонбет 2.2 3.35 3.3
22:45 сегодня Логотип БельгияБельгия -:- Логотип ЯпонияЯпония Фонбет 1.32 5.6 8.5
23:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип БразилияБразилия Фонбет 4.6 3.7 1.77
  • Главные новости
  • Все новости
11:56
Более 622 тыс. билетов на ЧМ-18 было продано на первом этапе жеребьевки 27
11:38
На матч Россия - Испания продано почти 42 тысячи билетов30
10:32
Мостовой: «Россия может сыграть с Испанией лучше, чем с Аргентиной»37
04:11
Вентура: «Я не подал в отставку и извиняюсь только за результат»62
01:36
Буффон со слезами на глазах объявил о завершении карьеры в сборной Италии130
13:42
Зобнин тренируется в общей группе «Спартака»2
13:40
Участие Карвахаля в матче с «Атлетико» практически исключено0
13:30
Гаджиев: «Сборная Испании – одна из лучших команд мира»1
13:16
Гамула: «Я верю в атаку сборной России, парочку мячей наши ребята обязательно забьют»18
13:01
Херст: «Кейн - лучший нападающий в мире»11
12:58
Федерация футбола Италии проведет экстренное заседание10
12:46
Игумнов: «Аршавин остаётся одним из лучших»6
12:38
Gazzetta dello Sport: «Если ты 3 часа не можешь забить Швеции, то у тебя нет оправданий»8
12:21
Роналдиньо: «Был бы очень рад увидеть Коутиньо в „Барселоне“»3
12:13
Фил Невилл: «Ансворт должен получить возможность дальше тренировать „Эвертон“»1
12:10
Моуриньо желает видеть Сауля в МЮ3
11:48
Димидко: «„СКА-Хабаровск“ даст серьезный бой ЦСКА»15
11:38
Нигматуллин: «Вместе с Буффоном уходит целая сборная Италии, которая не ровня ему»8
11:29
Райола: «Я бы лично доставил Ибрагимовича в расположение сборной Швеции»10
11:27
«Краснодар» поздравил Гранквиста и Классона с завоеванием путевки на ЧМ-189
11:17
Макаров может выйти на поле в матче против «СКА-Хабаровска»11
11:09
Ойарзабаль может перебраться в «Вест Хэм»0
11:06
Рамос - Буффону: «Мир будет скучать по тебе»8
10:53
Барцальи: «Это огромное разочарование для всего итальянского народа»5
10:48
Феллаини может продолжить карьеру в «Вест Бромвиче»1

Сборная России определилась с формой на матч против Испании

сегодня, 12:30
РоссияРоссия-:-ИспанияИспания21:45 Не начался

Сборная России определилась, в какой форме сыграет в товарищеском матче против Испании. Напомним, что на матч Россия - Испания реализовано почти 42 тысячи билетов.

«В матче с Испанией сборная России сыграет в красной форме», - сообщает пресс-служба.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Все мячи чемпионатов мира новейшей эпохи
10 ноябряАлександр Чистяков в блоге Модный разговор13
В Сети появилось фото гостевой формы сборной России на чемпионат мира
09 ноября 56
В сети появились фотографии формы сборной Бразилии на ЧМ-18
08 ноября 9
Быть в форме. «Обертки» под ЧМ-2018
07 ноябряАлександр Чистяков в блоге Модный разговор16
Сборная Аргентины презентовала форму на ЧМ-2018
06 ноября 7
Испания представила форму на грядущий мундиаль
06 ноября 8
Обсудить
Все комментарии
mihaluch
сегодня в 13:47
Серпа и молота не хватает. Пока не нашьём - победы не видать.
Ищущий и Понимающий
сегодня в 13:25
Решили поиграть в матадоров!
Смитерс
сегодня в 13:18
не форма главное, а содержание. фрицам, вон, Хуго Босс форму делал. и как жидко обдрис...лись.
112910415
сегодня в 12:55
наши в хорошей форме...победят, скорее всего!
Кьянти
сегодня в 12:55
"Сборная России определилась в какой форме сыграет в товарищеском матче против Испании".


Ну теперь я спокоен. Точно испашек порвем Шутка-ли? с формой определились.
Вы бы, мать вашу, определились кто вы по жизни. Конкретно:)
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:42
А ГЛУШАК УЖЕ ОПРЕДЕЛИЛСЯ У КОГО ФУТБОЛКУ СТРЕЛЬНЁТ ?
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
сегодня в 12:39
дело не в форме, а в качестве игры и тактикой у джигита
с этим проблема
orbit22rus
сегодня в 12:38
Запятые не нужно расставлять?
cska plus
сегодня в 12:37
Надо было поменять форму, она невезучая.
Андрей Сергеев
сегодня в 12:36
Вы, действительно считаете, что важно определиться с цветом формы... удивляюсь я Вам, господа.... лучше бы сборная определилась со стилем игры против Испанцев... а то с Аргентинцами это сделать забыли...
sihafazatron
сегодня в 12:32
ахах красные дьяволы))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100