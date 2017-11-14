Сборная России определилась с формой на матч против Испании

Сборная России определилась, в какой форме сыграет в товарищеском матче против Испании. Напомним, что на матч Россия - Испания реализовано почти 42 тысячи билетов.



«В матче с Испанией сборная России сыграет в красной форме», - сообщает пресс-служба.

В матче с Испанией сборная России @TeamRussia сыграет в красной форме! pic.twitter.com/awsklqzOwn — Сборная России (@TeamRussia) 14 ноября 2017 г.

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