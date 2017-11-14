Gazzetta dello Sport: «Если ты 3 часа не можешь забить Швеции, то у тебя нет оправданий»

Авторитетное итальянское издание Gazzetta dello Sport раскритиковало главного тренера сборной Италии Джампьеро Вентуру. Накануне «Скуадра Адзурра» не сумела пройти шведов в стыковых матчах за право выхода на мундиаль.

«Если ты 3 часа не можешь забить гол Швеции, то у тебя нет оправданий. Мы стали свидетелями непостижимых тайн человеческого разума: три центральных защитника провели весь матч против команды, которая в основном оборонялась. А как вам тысяча навесов в штрафную площадь защитников-гигантов? При этом Инсинье, единственный наш игрок, который мог что-то придумать со своим дриблингом, прикован к скамейке запасных.

В течение двух лет Вентура наигрывал схему 4-2-4, а затем он играет решающий матч в три центральных.

Лучшим новичком был Жоржиньо, о котором Вентура сказал: „В моей формации нет для него места“.

После апокалипсиса наступает рассвет. В футболе свет - это игра. Сегодня мы в темноте».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте