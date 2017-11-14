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22:30 сегодня Логотип СенегалСенегал -:- Логотип ЮАРЮАР Фонбет 1.45 4.15 8.2
22:30 сегодня Логотип Буркина-ФасоБуркина-Фасо -:- Логотип Кабо-ВердеКабо-Верде Фонбет 2.05 3.1 4
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ИрландияИрландия -:- Логотип ДанияДания - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
14:00 сегодня Логотип Южная КореяЮжная Корея -:- Логотип СербияСербия Фонбет 2.6 3.25 2.75
14:35 сегодня Логотип КитайКитай -:- Логотип КолумбияКолумбия Фонбет 7.8 4.2 1.45
19:30 сегодня Логотип КатарКатар -:- Логотип ИсландияИсландия - - -
19:30 сегодня Логотип АргентинаАргентина -:- Логотип НигерияНигерия Фонбет 1.48 4.3 7.7
20:00 сегодня Логотип СловакияСловакия -:- Логотип НорвегияНорвегия - - -
21:45 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип ИспанияИспания Фонбет 7.7 4.5 1.47
22:00 сегодня Логотип РумынияРумыния -:- Логотип НидерландыНидерланды Фонбет 3.45 3.3 2.15
22:15 сегодня Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 2.4 3.2 3.1
22:45 сегодня Логотип ГерманияГермания -:- Логотип ФранцияФранция Фонбет 2.2 3.35 3.3
22:45 сегодня Логотип БельгияБельгия -:- Логотип ЯпонияЯпония Фонбет 1.32 5.6 8.5
23:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип БразилияБразилия Фонбет 4.6 3.7 1.77
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Gazzetta dello Sport: «Если ты 3 часа не можешь забить Швеции, то у тебя нет оправданий»

сегодня, 12:38
ИталияИталия0 : 0ШвецияШвецияМатч завершен

Авторитетное итальянское издание Gazzetta dello Sport раскритиковало главного тренера сборной Италии Джампьеро Вентуру. Накануне «Скуадра Адзурра» не сумела пройти шведов в стыковых матчах за право выхода на мундиаль.

«Если ты 3 часа не можешь забить гол Швеции, то у тебя нет оправданий. Мы стали свидетелями непостижимых тайн человеческого разума: три центральных защитника провели весь матч против команды, которая в основном оборонялась. А как вам тысяча навесов в штрафную площадь защитников-гигантов? При этом Инсинье, единственный наш игрок, который мог что-то придумать со своим дриблингом, прикован к скамейке запасных.

В течение двух лет Вентура наигрывал схему 4-2-4, а затем он играет решающий матч в три центральных. 

Лучшим новичком был Жоржиньо, о котором Вентура сказал: „В моей формации нет для него места“.

После апокалипсиса наступает рассвет. В футболе свет - это игра. Сегодня мы в темноте». 

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Все комментарии
Ювентиец
сегодня в 13:31
Боюсь, что у макаронии еще очень долго не будет такой сборной, какая была в 2006 году, и чьи последние мастодонты ушли вчера... Причина - футбол слишком коммерциалицирован, за сборную никто не хочет рвать зад. Это то поколение NEXT, ДЛЯ КОТОРЫХ ЛИЧНОЕ ПРЕВЫШЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ. Если б Верратти так ирал за псж, или Иммобиле за Лацио, их давно выставили бы на трансфер. И Бернардески. Нет желания убиваться за свою страну. Единственное светлое пятно в сборной - Ругани и Инсинье. На них надежда.
Goger90 ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:11
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
ВЕНТУРА НАПОМНИЛ АЙС-ВЕНТУРУ )))
Только Эйс Вентура смог вылезти из задницы носорога, а Вентура только залез вглубь.
VIPded
сегодня в 13:11
Вентура - агент ̶К̶р̶е̶м̶л̶я̶Швеции...
neomessi
сегодня в 12:59
это конечно "трагедия" для итальянского футбола.
Смитерс
сегодня в 12:57
Есть. Население одной шестой суши планеты Земля прокляло манчинку-спалетю-капелу. Рикошетом проклятья задело всю Италию. Сорян, мы случайно.
cska plus
сегодня в 12:48
Короче, этот вентура упрямый...
cska plus
сегодня в 12:44
Красиво и очень умно сказано.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:43
ВЕНТУРА НАПОМНИЛ АЙС-ВЕНТУРУ )))
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