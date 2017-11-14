Игумнов: «Аршавин остаётся одним из лучших»

Тренер по физической подготовке сборной Казахстана Николай Игумнов прокомментировал выступления полузащитника Андрея Аршавина за «Кайрат». Напомним, что вчера Андрей продлил контракт с казахским клубом на один год.

«Аршавин остаётся одним из лучших. Такие вещи творит, просто переворачивает матчи. При новом тренере стал постоянно играть по 90 минут. Набрал форму, во встрече с „Астаной“ был самым живым.

Поначалу над ним издевались. Говорили, что приехал доигрывать. Андрей стал забивать, отдавать голевые, и его полюбили в Алма-Ате. Даже имя скандируют на трибунах. Приезжает на выезд, и люди на заборы и деревья лезут, чтобы увидеть Аршавина своими глазами».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте