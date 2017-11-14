Бубнов: «России по силам сыграть 20 минут в темпе испанцев, но потом игроки могут умереть»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Отбор ЧМ. Европа
  • Англия. Кубок
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Бразилия. Серия А
  • Отбор ЧМ. Африка
  • Украина. Первая лига
  • Чемпионат Европы U-21
Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип СенегалСенегал -:- Логотип ЮАРЮАР Фонбет 1.42 4.05 9.3
22:30 сегодня Логотип Буркина-ФасоБуркина-Фасо -:- Логотип Кабо-ВердеКабо-Верде - - -
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ИрландияИрландия -:- Логотип ДанияДания - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
14:00 сегодня Логотип Южная КореяЮжная Корея -:- Логотип СербияСербия Фонбет 2.65 3.35 2.65
14:35 сегодня Логотип КитайКитай -:- Логотип КолумбияКолумбия Фонбет 7.8 4.2 1.45
19:30 сегодня Логотип КатарКатар -:- Логотип ИсландияИсландия - - -
19:30 сегодня Логотип АргентинаАргентина -:- Логотип НигерияНигерия Фонбет 1.5 4.2 6.6
20:00 сегодня Логотип СловакияСловакия -:- Логотип НорвегияНорвегия - - -
21:45 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип ИспанияИспания Фонбет 7.5 4.4 1.48
22:00 сегодня Логотип РумынияРумыния -:- Логотип НидерландыНидерланды Фонбет 3.45 3.3 2.15
22:15 сегодня Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 2.4 3.2 3.1
22:45 сегодня Логотип ГерманияГермания -:- Логотип ФранцияФранция Фонбет 2.2 3.35 3.3
22:45 сегодня Логотип БельгияБельгия -:- Логотип ЯпонияЯпония Фонбет 1.32 5.6 8.5
23:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип БразилияБразилия Фонбет 4.6 3.7 1.77
  • Главные новости
  • Все новости
10:32
Мостовой: «Россия может сыграть с Испанией лучше, чем с Аргентиной»3
04:11
Вентура: «Я не подал в отставку и извиняюсь только за результат»50
01:36
Буффон со слезами на глазах объявил о завершении карьеры в сборной Италии112
00:41
Швеция не пустила Италию на ЧМ-2018416
22:33
Дрогба завершит карьеру в 2018 году12
10:36
Бен Арфа сегодня предстанет перед юридическим комитетом Лиги 10
10:12
«Атлетико» предложит контракт Озилу2
09:51
Игроки сборной Швеции побрили налысо Гранквиста6
09:35
Мутко: «Мы движемся вперёд, команда потихоньку формируется»11
09:24
Уткин: «Две страны уже разучились играть в футбол - к Беларуси добавилась Италия»13
09:16
Мутко: «У меня хорошие ожидания от матча с Испанией»12
09:08
Кабмин внесет законопроект о штрафах за спекуляцию и подделку билетов на ЧМ-20183
08:58
Уилкшир: «„Динамо“ - команда моего сердца навсегда!»9
08:48
Игроки сборной России присоединились к кампании по борьбе с диабетом8
08:34
«Ювентус» хочет арендовать Себальоса5
08:00
Паоло Каннаваро: «Мумии, управляющие итальянским футболом, проваливайте!»16
07:38
Анчелотти, Конте, Манчини и Аллегри – кандидаты на пост наставника сборной Италии7
07:20
Роналду хочет покинуть «Реал» летом и уже поставил в известность Переса32
07:05
Дзагоев: «Для меня Месси лучше, чем Роналду. Был и останется»11
06:39
Зобнин: «Российский футбол не погибнет, а всегда будет только расти»14
06:20
Касильяс – Буффону: «Ты должен продолжать радовать нас своей игрой, друг»13
05:55
Линделёф: «Мы неизменно верили в то, что Швеция поедет на ЧМ»7
05:42
Бернардески: «Старожилы сборной Италии не заслужили такого итога»4
05:09
Габбьядини: «Не знаю, что сказать. Безобразный результат»1
04:54
Кьеллини: «Италия начнёт всё сначала вместе с Верратти и другими молодыми ребятами»3

Бубнов: «России по силам сыграть 20 минут в темпе испанцев, но потом игроки могут умереть»

сегодня, 10:23
РоссияРоссия-:-ИспанияИспания21:45 Не начался

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от товарищеского матча Россия - Испания, который сегодня пройдет на стадионе «Санкт-Петербург».

«Испанцы однозначно сильнее аргентинцев, нам будет еще сложнее. Не приедет Иско, но команда не зависит от него так, как Аргентина зависит от Месси. На днях они разгромили Коста-Рику (5:0). А мы как сыграли с Коста-Рикой? Правильно, проиграли (3:4).

Испанцы очень сильны и исполнителями, и командой. Аргентинцы нас навозили, очень интересно посмотреть, как получится сейчас. Не жду большой ротации от Черчесова, но должны последовать изменения в атаке и центре поля. Плюс под вопросом участие Марио Фернандеса. От нашей команды не приходится ждать давления на испанцев, его по определению не может быть.

Чтобы не проигрывать таким классным командам, нужно носиться весь матч. Прессинговать, кусаться, выгрызать мячи, зарабатывать стандарты, но у нас таких игроков нет. Мы просто функционально не готовы к такому футболу. Мы его не демонстрируем в РФПЛ. В Лиге чемпионов еще где-то упираемся, но там есть легионеры. 20 минут нам по силам сыграть в таком темпе, но потом игроки могут умереть. В любом случае нужно пытаться это делать, а не стоять весь матч на своей половине поля».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Мостовой: «Россия может сыграть с Испанией лучше, чем с Аргентиной»
Сегодня, 10:32 3
Мутко: «Мы движемся вперёд, команда потихоньку формируется»
Сегодня, 09:35 11
Уткин: «Две страны уже разучились играть в футбол - к Беларуси добавилась Италия»
Сегодня, 09:24 13
Мутко: «У меня хорошие ожидания от матча с Испанией»
Сегодня, 09:16 12
Дмитрий Черышев: «Сборной России будет очень сложно противостоять испанцам»
Вчера, 23:19 6
Бышовец: «Проблема сборной России в психологии»
Вчера, 23:08 1
Обсудить
Все комментарии
Т34
сегодня в 10:45
Сыграть 20 минут и умереть героями. Посмертные награды, в виде оценок за ТТД, Бубнов выдаст незамедлительно.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 10:33
НАДО ЗА 20 МИНУТ ТРЁШКУ ПОЛОЖИТЬ ИСПАНЦАМ А ПОТОМ НА ОТБОЙ РУБИТЬСЯ
ДУМАЮ ИМЕННО ТАКОЙ ПЛАН НА ИГРУ ВЫБЕРЕТ СТАС
дурман
сегодня в 10:32
Желаю победы испанцам со счетом 0:5, и чтоб Пике сделал хетрик
Алексей Буренин
сегодня в 10:29
Абсолютно точно сказал
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100