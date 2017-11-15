Марадона: «Хочу вернуться в сборную Аргентины»

Экс-наставник сборной Аргентины Диего Марадона выразил желание вновь возглавить национальную команду своей страны.
После поражения «альбиселесте» в товарищеском матче с Нигерией (2:4) Марадона в своём аккаунте в Instagram опубликовал таблицу показателей 11 главных тренеров сборной Аргентины. Из таблицы следует, что именно у Марадоны лучший процент побед (75).
«Кто одержал больше побед? Давайте сделаем выводы. Я возмущён, потому что они разбазаривают наш престиж. Но игроки не виноваты. Я хочу вернуться!» – написал Марадона.
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Ваше время прошло, Диего.
Ваше время прошло, Диего.