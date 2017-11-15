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Марадона: «Хочу вернуться в сборную Аргентины»

сегодня, 07:39
АргентинаАргентина2 : 4НигерияНигерияМатч завершен

Экс-наставник сборной Аргентины Диего Марадона выразил желание вновь возглавить национальную команду своей страны.

После поражения «альбиселесте» в товарищеском матче с Нигерией (2:4) Марадона в своём аккаунте в Instagram опубликовал таблицу показателей 11 главных тренеров сборной Аргентины. Из таблицы следует, что именно у Марадоны лучший процент побед (75).

«Кто одержал больше побед? Давайте сделаем выводы. Я возмущён, потому что они разбазаривают наш престиж. Но игроки не виноваты. Я хочу вернуться!» – написал Марадона.

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Все комментарии
Foxes
сегодня в 07:45
Факт!
Игорь Волков
сегодня в 07:45
Старик совсем обезумел.
Ваше время прошло, Диего.
Гнойный
сегодня в 07:42
Разве что в качестве игрока
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