Лукас Моура принял решение покинуть ПСЖ в январе

Полузащитник ПСЖ Лукас Моура решил покинуть французский клуб в январе.
Бразилец, в нынешнем сезоне сыгравший лишь 71 минуту за парижан, хочет иметь больше игровой практики, потому готов сменить клубную прописку.
Ожидается, что хавбек продолжит карьеру в Англии, где в его услугах заинтересованы «Челси» и «Арсенал».
Отметим, что в 2012 году ПСЖ заплатил за трансфер Моуры 45 млн евро.
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Неплохой футболист, всё ещё молодой, и цена на него будет адекватной, надеюсь)
В ПСЖ его не ценят. Правильно, пора валить оттуда. Не уверен, что получится зимой.
Неплохой футболист, всё ещё молодой, и цена на него будет адекватной, надеюсь)
В ПСЖ его не ценят. Правильно, пора валить оттуда. Не уверен, что получится зимой.
Удачи ему от всей души. И конечно же в Арсенал. И цена будет приемлимой для скряг кронке-усманова и подойдет он больше Арсеналу, чем Челси.. Я так думаю.
Удачи ему от всей души. И конечно же в Арсенал. И цена будет приемлимой для скряг кронке-усманова и подойдет он больше Арсеналу, чем Челси.. Я так думаю.