Лукас Моура принял решение покинуть ПСЖ в январе

Полузащитник ПСЖ Лукас Моура решил покинуть французский клуб в январе.

Бразилец, в нынешнем сезоне сыгравший лишь 71 минуту за парижан, хочет иметь больше игровой практики, потому готов сменить клубную прописку.

Ожидается, что хавбек продолжит карьеру в Англии, где в его услугах заинтересованы «Челси» и «Арсенал».

Отметим, что в 2012 году ПСЖ заплатил за трансфер Моуры 45 млн евро.

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