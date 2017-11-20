Джано поддержит «Спартак» в матче с «Марибором»

Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе впервые провел тренировочное занятие на клубной базе после полученной травмы.

Пока что Джано играть не может, однако он планирует поддержать команду как болельщик в предстоящем матче с «Марибором» в Лиге чемпионов. Игра состоится 21 ноября на «Открытие Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени.

Сыграть завтра он не сможет, но очень мы рады его возвращению! ☺️



Полузащитник Джано Ананидзе, который 12 октября перенес операцию в Риме по поводу травмы сухожилия левого голеностопного сустава, сегодня вернулся в Тарасовку: https://t.co/7cggOTHr8k pic.twitter.com/o5WuNrPFt1 — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 20 ноября 2017 г.

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