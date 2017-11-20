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Джано поддержит «Спартак» в матче с «Марибором»

сегодня, 18:54
СпартакСпартак-:-МариборМариборЗавтра в 20:00 Не начался

Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе впервые провел тренировочное занятие на клубной базе после полученной травмы

Пока что Джано играть не может, однако он планирует поддержать команду как болельщик в предстоящем матче с «Марибором» в Лиге чемпионов. Игра состоится 21 ноября на «Открытие Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени. 

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Все комментарии
Lucho Gonzalez
сегодня в 19:17
Вот вы смеетесь, а ему грустно без деЗеува, руки постоянно в мозолях. Как заметили ниже, пришлось прибегнуть к радикальным мерам.
clop ответил parallels
сегодня в 19:12
parallels:
ему там палку под руки привязали, что ли? чтобы не рукоблудствовал. правильное решение, только как он будет сидеть на трибуне в таком виде?
Под футболкой у него, в рукава продета сзади. Видимо, по-другому уже Жано не отучить от дурной привычки.
Egorium
сегодня в 19:05
Для Европы это явление привычно.
Owl Fake
сегодня в 19:04
Вот это да! Очень неожиданно. Думали, будет топить за Марибор.
parallels
сегодня в 19:02
ему там палку под руки привязали, что ли? чтобы не рукоблудствовал. правильное решение, только как он будет сидеть на трибуне в таком виде?
Zimka
сегодня в 18:59
Двумя руками поддержит
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