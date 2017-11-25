Согласно данным из испанской прессы, три футболиста попали в шорт-лист «Реала». Приоритетными целями для президента испанского клуба Флорентина Переса выступают: нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли и форвард Харри Кейн. Утверждается, что «Реал» попробует заключить договор с одним из этих игроков уже в ближайшее зимнее трансферное окно.
Ранее Хари Кейн признался, что желает провести в «Тоттенхэме» всю свою карьеру.
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как балаболить, так язык у них длинный
а как доказывать фактами, так пропадают
как балаболить, так язык у них длинный
а как доказывать фактами, так пропадают