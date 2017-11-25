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Три футболиста попали в шорт-лист «Реала»

25 ноября 2017, 10:15

Согласно данным из испанской прессы, три футболиста попали в шорт-лист «Реала». Приоритетными целями для президента испанского клуба Флорентина Переса выступают: нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли и форвард Харри Кейн. Утверждается, что «Реал» попробует заключить договор с одним из этих игроков уже в ближайшее зимнее трансферное окно. 

Ранее Хари Кейн признался, что желает провести в «Тоттенхэме» всю свою карьеру. 

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Все комментарии
Storm-Shadow
Storm-Shadow ответ пеле-70 (комментарий удален) (раскрыть)
26 ноября 2017 в 11:38
глоры реала такие смешные

как балаболить, так язык у них длинный

а как доказывать фактами, так пропадают
амурец
амурец ответ пеле-70 (комментарий удален) (раскрыть)
26 ноября 2017 в 02:57
гениальное высказывание, впрочем от таких как ты другое то и не услышишь
Ruslan3132
Ruslan3132
25 ноября 2017 в 15:30
Ощущение, что кто то из персонала клуба стебается так, скидывает какой то список игроков в мусорку, журналисты радостно находят и публикуют))
самуил кац 1
самуил кац 1 ответ Zola (раскрыть)
25 ноября 2017 в 13:28
А ты догадливый чел ! Я тоже так сразу и сказал !
Знак со стрелкой на груди
Знак со стрелкой на груди ответ Y.N.W.A. (комментарий удален) (раскрыть)
25 ноября 2017 в 13:25
Неймар в ближайшие 40-50 лет недоступен )
Storm-Shadow
Storm-Shadow ответ Zidane.5 (раскрыть)
25 ноября 2017 в 12:23
в каком матче сб. Аргентины он себя проявил, чтобы называться лучшим игроком сб. Аргентины?
Romeo 777
Romeo 777
25 ноября 2017 в 12:09
этот шорт-лист Реала от СМИ меняется по несколько раз за месяц
амурец
амурец ответ Zidane.5 (раскрыть)
25 ноября 2017 в 11:10
да согласен стоит подписать лучшего игрока сборной Аргентины
Zidane.5
Zidane.5
25 ноября 2017 в 11:04
Дибала бы очень пригодился. Лучший аргентинский игрок как ни как.
alexov222
alexov222 ответ fanliverpoolfan (комментарий удален) (раскрыть)
25 ноября 2017 в 10:54
будИт будИт...если вдруг кто-то купит Мане и Салаха,то ливер будет отгребать от любой команды АПЛ,т.к. не будет ни защиты ни нападения
Cules2013
Cules2013 ответ sihafazatron (раскрыть)
25 ноября 2017 в 10:48
согласен. зимой никто из этой троицы никуда не перейдёт.
sihafazatron
sihafazatron
25 ноября 2017 в 10:42
большие трансферы обычно летом происходят. ну посмотрим, слухов еще много будет
Zola
Zola ответ самуил кац 1 (раскрыть)
25 ноября 2017 в 10:29
Потому, что кроме Зенита, они не кому не нужны.
самуил кац 1
самуил кац 1
25 ноября 2017 в 10:25
Странно, а почему это Реал не интересуется зенитовскими " аргентинскими звездами " ?
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