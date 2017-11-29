Болельщики из США купили больше всего билетов на ЧМ-2018 после россиян

Накануне завершился первый этап продаж билетов на ЧМ-2018. Билеты продавались путем случайной жеребьевки, а затем реализовывались в порядке очереди.
Больше всего билетов приобрели россияне, что неудивительно, а вот на втором месте оказались представители США, чья сборная даже не попала на мундиаль.
Также тикеты пользуются спросом в Бразилии, Германии, Китае, Мексике, Израиле, Аргентине, Австралии и Англии.
Пока продано 742 760 билетов. Второй этап продаж стартует 5 декабря.
Соглашусь - меня бесит их политические взгляды итд итп. Но люди там чехать хотели на всё это... Я там был недавно (жил) - любят там Русских! Особенно тёлочки... Приветливый народ, не сказать что тупой как у нас принято итд итд.
Был приятно удивлён что Америкосы купили больше всех билетов... У людей бабки есть, не то что у нас народ
Соглашусь - меня бесит их политические взгляды итд итп. Но люди там чехать хотели на всё это... Я там был недавно (жил) - любят там Русских! Особенно тёлочки... Приветливый народ, не сказать что тупой как у нас принято итд итд.
Был приятно удивлён что Америкосы купили больше всех билетов... У людей бабки есть, не то что у нас народ
И после этого хотите уважения ? Нормально не написать название страны ?
Это первое. А второе, научены опытом многие, могу сказать из личного.
И хлебосол был, и гостепреимство.и улыбки гостей. А уехали обратно,
и те кто впечатлялся гостепреимству, с легкостью меняют свои взгляды.
Посади свинью за стол, а она и ноги на стол . Только позже. Вот и вывод.
И после этого хотите уважения ? Нормально не написать название страны ?
Это первое. А второе, научены опытом многие, могу сказать из личного.
И хлебосол был, и гостепреимство.и улыбки гостей. А уехали обратно,
и те кто впечатлялся гостепреимству, с легкостью меняют свои взгляды.
Посади свинью за стол, а она и ноги на стол . Только позже. Вот и вывод.
но у нас все наоборот, детища совка так не могут. для них патриотизм измеряется силе.
набить рожу американцу(причем все они хорошо к русским относятся) - значит быть патриотом. просто животные.
но у нас все наоборот, детища совка так не могут. для них патриотизм измеряется силе.
набить рожу американцу(причем все они хорошо к русским относятся) - значит быть патриотом. просто животные.
не представляю, чтобы в тех же штатах(в которых, к слову, я был год назад),хоть кто-то о наших болелах так подумал
не представляю, чтобы в тех же штатах(в которых, к слову, я был год назад),хоть кто-то о наших болелах так подумал
К примеру, МЛС, матч двух аутсайдеров в своих группах Далласа и Лос-Анджелас Гэлакси собрал 16 тысяч, а матч Атланды Юнайтед против Торонто - все 70.
Так что, ничего странного нет, что американцы едут на ЧМ. Просто ваши стереотипы вам мешают адекватно смотреть на ситуацию в целом.
К примеру, МЛС, матч двух аутсайдеров в своих группах Далласа и Лос-Анджелас Гэлакси собрал 16 тысяч, а матч Атланды Юнайтед против Торонто - все 70.
Так что, ничего странного нет, что американцы едут на ЧМ. Просто ваши стереотипы вам мешают адекватно смотреть на ситуацию в целом.
Ну, а если это какие то диверсанты, то на это есть спецслужбы, пусть они и разбираются. Думаю всё будет хорошо и не стоит раздувать шумиху на пустом месте!
Ну, а если это какие то диверсанты, то на это есть спецслужбы, пусть они и разбираются. Думаю всё будет хорошо и не стоит раздувать шумиху на пустом месте!