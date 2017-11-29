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Болельщики из США купили больше всего билетов на ЧМ-2018 после россиян

29 ноября 2017, 13:15

Накануне завершился первый этап продаж билетов на ЧМ-2018. Билеты продавались путем случайной жеребьевки, а затем реализовывались в порядке очереди.

Больше всего билетов приобрели россияне, что неудивительно, а вот на втором месте оказались представители США, чья сборная даже не попала на мундиаль.

Также тикеты пользуются спросом в Бразилии, Германии, Китае, Мексике, Израиле, Аргентине, Австралии и Англии.

Пока продано 742 760 билетов. Второй этап продаж стартует 5 декабря.

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Die Roten
Die Roten
30 ноября 2017 в 09:16
все таки стал у них соккер очень популярный
•BLACK WOLF•
•BLACK WOLF•
29 ноября 2017 в 21:55
Среди американцев очень много богатых людей, поэтому купили от делать нечего, тем более ЧМ не в каждый день проходит, поэтому не так важно пробилась твоя сборная туда или нет, в любом случае интересно смотреть! Были бы у меня деньги, то же купил бы, но увы россия не та страна, где можешь позволить себе многое.
Гус Пойет
Гус Пойет
29 ноября 2017 в 21:52
Только за своих поболеть не смогут
ATG
ATG
29 ноября 2017 в 21:26, ред.
В топе ребята которым наш рф телик и все СМИ ушки продул. Бакланы что сказать...

Соглашусь - меня бесит их политические взгляды итд итп. Но люди там чехать хотели на всё это... Я там был недавно (жил) - любят там Русских! Особенно тёлочки... Приветливый народ, не сказать что тупой как у нас принято итд итд.



Был приятно удивлён что Америкосы купили больше всех билетов... У людей бабки есть, не то что у нас народ
NAZAR 007
NAZAR 007 ответ Dani Alves (раскрыть)
29 ноября 2017 в 21:18
Вы априори себя позиционировали уже неправильно. Детище совка....
И после этого хотите уважения ? Нормально не написать название страны ?
Это первое. А второе, научены опытом многие, могу сказать из личного.
И хлебосол был, и гостепреимство.и улыбки гостей. А уехали обратно,
и те кто впечатлялся гостепреимству, с легкостью меняют свои взгляды.
Посади свинью за стол, а она и ноги на стол . Только позже. Вот и вывод.
Dani Alves
Dani Alves
29 ноября 2017 в 20:59, ред.
мне кажется для нормального человека патриотизм(как в моем случае) - это когда к тебе приезжают иностранцы, и тебе хочется, чтобы они поняли, что у нас хороший народ, что у твоей страны высокое качество оказываемых услуг, крутые стадионы и т.д - т.е. показать страну другим в хорошем свете, чтоб им захотелось приехать еще.

но у нас все наоборот, детища совка так не могут. для них патриотизм измеряется силе.
набить рожу американцу(причем все они хорошо к русским относятся) - значит быть патриотом. просто животные.
Dani Alves
Dani Alves
29 ноября 2017 в 20:49, ред.
смотришь топ комменты и понимаешь, что большинству россиян надо лечиться от паранойи - кругом им мерещатся какие-то агенты, провокаторы, враги.

не представляю, чтобы в тех же штатах(в которых, к слову, я был год назад),хоть кто-то о наших болелах так подумал
mat73
mat73
29 ноября 2017 в 19:34, ред.
Неужели англосаксы не побоятся ехать в страшную "недемократичную нетолерантную и ужасно затравленную" Россию?
Полевой Командир
Полевой Командир
29 ноября 2017 в 19:25
они еще не в курсе, что их сборная не попала на ЧМ?
Migelito
Migelito
29 ноября 2017 в 18:48
Эх и работенка ждет служб безопасности....
Заратустра
Заратустра
29 ноября 2017 в 18:09
Народы России и США - друзья! Несмотря на невменяемость обоих президентов этих стран.
En Sabah Nur
En Sabah Nur
29 ноября 2017 в 18:00
Эх!.. Как все таки жаль что США не будет на ЧМ(((( Очень хотелось бы взглянуть на дуэль США - Россия)))
колледж
колледж
29 ноября 2017 в 17:54
Надо ввести санкции и непускать пиндосню в Россию-одни беды от америкосов!
Ника228
Ника228 ответ cevin cigan (комментарий удален) (раскрыть)
29 ноября 2017 в 17:54
зная наших деревенских , они без провокаций полезут морды бить американцем лишь потому что они американцы , думаю они даже гордиться будут если покалечат пару стариков или женщин . лишь бы резать не начали по подворотням. а то тогда нашу страну точно на ближайшие годы лишат всех возможных спортивных мероприятий .
VIPded
VIPded ответ форева (раскрыть)
29 ноября 2017 в 16:47
Именно так, скорее всего, и есть.
форева
форева
29 ноября 2017 в 16:29
Да всё просто. В США нет своей национальности (ну кроме индейцев). Так что граждане США покупают билеты на ЧМ по простому принципу- Немцы- болеть за Германию, Испанцы болеть за Испанию, Русские-болеть за Россию, Мексиканцы- болеть за Мексику, и т. д. и т. п. ))
Шишанутый
Шишанутый ответ Igo0rek (раскрыть)
29 ноября 2017 в 16:13
Китай и Израиль тоже не попали на ЧМ но не кого не удивляет что их болелщики едут смотреть на футбол. А то что амереканцы едут все с ума посходили! Да у вас паранойа!
KURUM
KURUM
29 ноября 2017 в 16:10
Нашла коса на американского 8, билеты все фальшивые..
anyway
anyway
29 ноября 2017 в 16:04
Жаль самой сборной США не будет, было бы интересно посмотреть кто теперь вместо донована и демпси
Шишанутый
Шишанутый
29 ноября 2017 в 16:02
Жаль их сборная на ЧМ не попала.
Знатог
Знатог
29 ноября 2017 в 15:56
Это наверное потому что в Америке растёт число латиносов, негров арабов и китайцев. говорят, к середине 21 века в штатах белые будут меньшинством.
Санчо Панса
Санчо Панса
29 ноября 2017 в 15:55
Этого еще не хватало! Футбол должен быть вне политики, но здесь прослеживается небольшой политический подтекст...Интересно, за кого же янки болеть то будут на ЧМ-2018)
Ленар Мутыгуллин
Ленар Мутыгуллин ответ cevin cigan (комментарий удален) (раскрыть)
29 ноября 2017 в 15:48
вот она пришла весна как паранойя
fanatcska94
fanatcska94 ответ Смитерс (комментарий удален) (раскрыть)
29 ноября 2017 в 15:24
сравнение не совсем корректное, ибо футбол там пусть и проигрывает в популярности местному американскому футболу, бейсболу, хоккею, баскетболу, но популярность го растет с каждым годом, а посещаемость не только не уступает нашей, она там выше.
К примеру, МЛС, матч двух аутсайдеров в своих группах Далласа и Лос-Анджелас Гэлакси собрал 16 тысяч, а матч Атланды Юнайтед против Торонто - все 70.
Так что, ничего странного нет, что американцы едут на ЧМ. Просто ваши стереотипы вам мешают адекватно смотреть на ситуацию в целом.
борька
борька
29 ноября 2017 в 15:19
Это болельщики из бывшего СССР и России,, все ппри бабках и родычи в России, вред уже сделали , а пользы никакой, так что можно таз на голову и сойдут за барабан
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
29 ноября 2017 в 14:57
Это радует когда весь мир очень хотят попасть в Россию на чемпионат мира по футболу
Goger90
Goger90 ответ Гойло и Каккоев (комментарий удален) (раскрыть)
29 ноября 2017 в 14:41
Тогда в следующий раз им Жириновского выберем.
Goger90
Goger90 ответ Остапчук 67 (раскрыть)
29 ноября 2017 в 14:37
Вспомнилось, как во Львове в знак протеста идейные хохлы покупали русскую водку и выливали в канализацию. В тот день резко выросли продажи и прибыли производителей русской водки.
Footbolista
Footbolista ответ RussianHorse (комментарий удален) (раскрыть)
29 ноября 2017 в 14:28
Я в курсе...внимательно читай пост...))
Байкал-38.
Байкал-38.
29 ноября 2017 в 14:22
После фильма о Путине Оливера Стоуна на нас даже в Америке (фильм хотели запретить у них показывать) простые люди стали по другому смотреть на Россию! Пусть приезжают посмотрят живьём.
Ну, а если это какие то диверсанты, то на это есть спецслужбы, пусть они и разбираются. Думаю всё будет хорошо и не стоит раздувать шумиху на пустом месте!
Гость
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