Болельщики из США купили больше всего билетов на ЧМ-2018 после россиян

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29 ноября 2017, 13:15

Накануне завершился первый этап продаж билетов на ЧМ-2018. Билеты продавались путем случайной жеребьевки, а затем реализовывались в порядке очереди.

Больше всего билетов приобрели россияне, что неудивительно, а вот на втором месте оказались представители США, чья сборная даже не попала на мундиаль.

Также тикеты пользуются спросом в Бразилии, Германии, Китае, Мексике, Израиле, Аргентине, Австралии и Англии.

Пока продано 742 760 билетов. Второй этап продаж стартует 5 декабря.