«Порту» обеспечил себе участие в 1/8 финала ЛЧ, разгромив «Монако»

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07 декабря 2017, 00:35

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Порту» в красивом стиле оформил выход в 1/8 финала, разгромив «Монако». В параллельной встрече «Лейпциг» не смог обыграть «Бешикташ» и свой шанс обойти португальцев не использовал. Отметим, что в одном игровом эпизоде двое футболистов получили по красной карточке.

Порту, стадион «Драгау»

«Порту» – «Монако» – 5:2 (3:0)

Голы: Абубакар 9, Абубакар 33, Браими 45, Теллес 66, Тикиньо 88 — Глик 61 (пен), Фалькао 78.

«Порту»: Са, Маркано, Фелипе, Теллес, Перейра, Эррера, Данилу, Браими, Отавиньо, Абубакар (Тикиньо 75), Марега (Корона 67).

Главный тренер: Сержиу Консейсау.

«Монако»: Бенальо, Жемерсон, Глик, Н`Дорам, Туре, Конголо, Мейте (Моутиньо 66), Лопеш, Геззаль, Диахаби (Кейта 72), Каррильо (Фалькао 66).

Главный тренер: Леонарду Жардим.

Предупреждения: Андре 7.

Удаления: Фелипе 38, Геззаль 38.

Судья: Йонас Эрикссон.