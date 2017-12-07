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«Порту» обеспечил себе участие в 1/8 финала ЛЧ, разгромив «Монако»

07 декабря 2017, 00:35
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту5 : 2Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Порту» в красивом стиле оформил выход в 1/8 финала, разгромив «Монако». В параллельной встрече «Лейпциг» не смог обыграть «Бешикташ» и свой шанс обойти португальцев не использовал. Отметим, что в одном игровом эпизоде двое футболистов получили по красной карточке.

Порту, стадион «Драгау»

«Порту» – «Монако» – 5:2 (3:0)
Голы: Абубакар 9, Абубакар 33, Браими 45, Теллес 66, Тикиньо 88 — Глик 61 (пен), Фалькао 78.

«Порту»: Са, Маркано, Фелипе, Теллес, Перейра, Эррера, Данилу, Браими, Отавиньо, Абубакар (Тикиньо 75), Марега (Корона 67).
Главный тренер: Сержиу Консейсау.

«Монако»: Бенальо, Жемерсон, Глик, Н`Дорам, Туре, Конголо, Мейте (Моутиньо 66), Лопеш, Геззаль, Диахаби (Кейта 72), Каррильо (Фалькао 66).
Главный тренер: Леонарду Жардим.

Предупреждения: Андре 7.

Удаления: Фелипе 38, Геззаль 38.

Судья: Йонас Эрикссон.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
07 декабря 2017 в 10:11
Я думал будет пичья
youtomee
youtomee
07 декабря 2017 в 04:45
"В параллельной встрече «Лейпциг» не смог обыграть «Монако»" - бедные Монако, кто ж такой календарь в ЛЧ ставит, в один день 2 игры. Любая бы команда не выдержала)
Mr_Tim
Mr_Tim
07 декабря 2017 в 02:43
Порту за всю Португалию отдуваться будет)_
dudka 98
dudka 98
07 декабря 2017 в 01:00
рад за каса!)
Adik_96
Adik_96
07 декабря 2017 в 00:41
Порту хорош! Так хотел видеть Каса в Лиге чемпионов!
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