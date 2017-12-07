Мутко — о разгромном поражении «Спартака»: «Никакой трагедии нет»

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07 декабря 2017, 10:53

Президент РФС считает, что разгромное поражение «Спартака» от «Ливерпуля» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов — не трагедия:

«К этому нужно относиться как к свершившемуся факту. Матч показал, что разница в классе еще достаточно велика — это первое, второе — в футболе большое значение играют тактика и настрой. Но ключевое — это, конечно, уровень. Нам нужно дальше работать над подготовкой своих игроков, а если приглашать легионеров, то топ-уровня.

Никакой трагедии нет, это футбол. Но исполнители у „Ливерпуля“ совершенно другого уровня, победить его можно было только при помощи слаженной командной игры. Когда „Спартак“ играет командой, то добивается больших результатов. Как только разлад, когда каждый сам за себя — получается такое.

Обидно, это плохо для имиджа и нашего футбола, и „Спартака“. Но с таким счетом проигрывали и более великие клубы, и наша сборная 1:7 проигрывала. „Спартак“ давно не играл в европейских кубках, теперь он выступит в Лиге Европы, и на базе поражения в Ливерпуле будет строить там игру.

Есть тут и вопрос психологии. Начинается матч, первое же касание и сразу гол, потом второй. Есть же план на игру, а тут все идет по-другому. „Спартаку“ нужно забыть об этом матче».