Мутко — о разгромном поражении «Спартака»: «Никакой трагедии нет»

Президент РФС Виталий Мутко считает, что разгромное поражение «Спартака» от «Ливерпуля» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов — не трагедия:
«К этому нужно относиться как к свершившемуся факту. Матч показал, что разница в классе еще достаточно велика — это первое, второе — в футболе большое значение играют тактика и настрой. Но ключевое — это, конечно, уровень. Нам нужно дальше работать над подготовкой своих игроков, а если приглашать легионеров, то топ-уровня.
Никакой трагедии нет, это футбол. Но исполнители у „Ливерпуля“ совершенно другого уровня, победить его можно было только при помощи слаженной командной игры. Когда „Спартак“ играет командой, то добивается больших результатов. Как только разлад, когда каждый сам за себя — получается такое.
Обидно, это плохо для имиджа и нашего футбола, и „Спартака“. Но с таким счетом проигрывали и более великие клубы, и наша сборная 1:7 проигрывала. „Спартак“ давно не играл в европейских кубках, теперь он выступит в Лиге Европы, и на базе поражения в Ливерпуле будет строить там игру.
Есть тут и вопрос психологии. Начинается матч, первое же касание и сразу гол, потом второй. Есть же план на игру, а тут все идет по-другому. „Спартаку“ нужно забыть об этом матче».
- Ни какой трагедии нет.
Виталий Леонтьевич, а как же поражение Спартака 0:7 от Ливерпуля?
- повторюсь, ни какой трагедии здесь нет!
Может в отставку подадите?
- У нас есть кого отправлять в отставку, Карреру например или Жукова, а я поработаю еще))))))) нужно закончить начатое!)))))))))
- Ни какой трагедии нет.
Виталий Леонтьевич, а как же поражение Спартака 0:7 от Ливерпуля?
- повторюсь, ни какой трагедии здесь нет!
Может в отставку подадите?
- У нас есть кого отправлять в отставку, Карреру например или Жукова, а я поработаю еще))))))) нужно закончить начатое!)))))))))
Известия
14:28 это слова Мутко в новостях , что он готов уйти в отставку ,хочется спросить а самому слабо уйти или пока пинка не дадут, ни за что не уйдешь !!!???
Известия
14:28 это слова Мутко в новостях , что он готов уйти в отставку ,хочется спросить а самому слабо уйти или пока пинка не дадут, ни за что не уйдешь !!!???
Cules2013 [Barça]
Сегодня 13:20
Действительно, ничего смертельного не произошло, но его как послушать, так такого и быть не может, чтобы не случилось - всё устраивает.
Смертельное как-раз произошло. Спартак вчера похоронили.
Cules2013 [Barça]
Сегодня 13:20
Действительно, ничего смертельного не произошло, но его как послушать, так такого и быть не может, чтобы не случилось - всё устраивает.
Смертельное как-раз произошло. Спартак вчера похоронили.
России нужно забыть о мутко
России нужно забыть о мутко
Как его...
Перебор!!!! :)))
Как его...
Перебор!!!! :)))
А что? Надо задуматься над этим (компетентным органам).
А что? Надо задуматься над этим (компетентным органам).
Сборную не пускают на Олимпиаду, а этот человек рассуждает о поражении "Спартака".
У скольких спортсменов сломана жизнь, страну опозорили, самого дисквалифицировали.
Виталий Леонтьевич. может ты добровольно отстанешь от российского спорта?
Да и российскому футболу ты совсем не нужен.
Сборную не пускают на Олимпиаду, а этот человек рассуждает о поражении "Спартака".
У скольких спортсменов сломана жизнь, страну опозорили, самого дисквалифицировали.
Виталий Леонтьевич. может ты добровольно отстанешь от российского спорта?
Да и российскому футболу ты совсем не нужен.
Всё самое плохое идёт рядом с именем "Спартак"
2.10 мин
https://youtu.be/vZ5Bw5cWxKo
Всё самое плохое идёт рядом с именем "Спартак"
2.10 мин