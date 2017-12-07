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Мутко — о разгромном поражении «Спартака»: «Никакой трагедии нет»

07 декабря 2017, 10:53
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль7 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Президент РФС Виталий Мутко считает, что разгромное поражение «Спартака» от «Ливерпуля» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов — не трагедия:

«К этому нужно относиться как к свершившемуся факту. Матч показал, что разница в классе еще достаточно велика — это первое, второе — в футболе большое значение играют тактика и настрой. Но ключевое — это, конечно, уровень. Нам нужно дальше работать над подготовкой своих игроков, а если приглашать легионеров, то топ-уровня.

Никакой трагедии нет, это футбол. Но исполнители у „Ливерпуля“ совершенно другого уровня, победить его можно было только при помощи слаженной командной игры. Когда „Спартак“ играет командой, то добивается больших результатов. Как только разлад, когда каждый сам за себя — получается такое.

Обидно, это плохо для имиджа и нашего футбола, и „Спартака“. Но с таким счетом проигрывали и более великие клубы, и наша сборная 1:7 проигрывала. „Спартак“ давно не играл в европейских кубках, теперь он выступит в Лиге Европы, и на базе поражения в Ливерпуле будет строить там игру.

Есть тут и вопрос психологии. Начинается матч, первое же касание и сразу гол, потом второй. Есть же план на игру, а тут все идет по-другому. „Спартаку“ нужно забыть об этом матче».

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Все комментарии
mat73
mat73
07 декабря 2017 в 23:18
)))
Вася Пупкин 1
Вася Пупкин 1
07 декабря 2017 в 20:27, ред.
Витали Леоньевич, как же ситуация с нашими олимпийцами и что многих лишили медалей?
- Ни какой трагедии нет.
Виталий Леонтьевич, а как же поражение Спартака 0:7 от Ливерпуля?
- повторюсь, ни какой трагедии здесь нет!
Может в отставку подадите?
- У нас есть кого отправлять в отставку, Карреру например или Жукова, а я поработаю еще))))))) нужно закончить начатое!)))))))))
Николай Еремеев
Николай Еремеев
07 декабря 2017 в 15:58, ред.
Я в любой момент, если это на пользу кому-то будет и нужно», — заявил вице-премьер журналистам. По его выражению, «эти решения есть кому принимать».
Известия
14:28 это слова Мутко в новостях , что он готов уйти в отставку ,хочется спросить а самому слабо уйти или пока пинка не дадут, ни за что не уйдешь !!!???
Заратустра
Заратустра
07 декабря 2017 в 14:29, ред.
Ответ Караул! Игнор 1

Cules2013 [Barça]
Сегодня 13:20
Действительно, ничего смертельного не произошло, но его как послушать, так такого и быть не может, чтобы не случилось - всё устраивает.

Смертельное как-раз произошло. Спартак вчера похоронили.
Заратустра
Заратустра ответ Napoleon Bonapart (комментарий удален) (раскрыть)
07 декабря 2017 в 14:21
Верно. Но спартак настолько слаб, что был унижен и растоптан этим средним Ливерпулем.
Слайш
Слайш
07 декабря 2017 в 14:12
„Спартаку“ нужно забыть об этом матче»

России нужно забыть о мутко
Cules2013
Cules2013
07 декабря 2017 в 13:20
Действительно, ничего смертельного не произошло, но его как послушать, так такого и быть не может, чтобы не случилось - всё устраивает.
putnik59
putnik59
07 декабря 2017 в 13:17
а он вообще без трагедий живёт, одними коммиксами
Triem
Triem
07 декабря 2017 в 13:07
У него еще наглости хватает давать интервью! Разница в классе еще достаточно велика?? Она стала еще хуже!
Cенситив
Cенситив
07 декабря 2017 в 13:00
все ждут, когда в отставку подашь, Виталик, ответственный ты наш...))
амурец
амурец
07 декабря 2017 в 12:42, ред.
нравится мне Мутко, проиграл Спартак 7:0, нет трагедии, обгадилась сборная на ЧЕ-2016 тоже всё нормально, на КК-2017 влетели да ну вы чё всё хорошо, к ДОМАШНЕМУ ЧМ вообще сборная не готова и тут всё в ажуре, оптимист блин
Gunslinger
Gunslinger ответ Литейный 4 (комментарий удален) (раскрыть)
07 декабря 2017 в 12:22
Это...
Как его...
Перебор!!!! :)))
Николай Еремеев
Николай Еремеев
07 декабря 2017 в 12:17, ред.
Да да других слов от него и не ожидал ,наши клубы терпят фиаско - никакой трагедии нет . сборная проваливает чемпионаты Европы и мира - никакой трагедии нет, в рейтинге наша сборная ниже захудалых африканских стран, где то 63 - никакой трагедии нет , хорошо устроился человек, непотопляемый наш !
sir_Alex
sir_Alex
07 декабря 2017 в 12:16
Для Мутко вообще нет такого понятия.
kust07
kust07
07 декабря 2017 в 11:59
Трагедия случилась,когда Мутко поставили на должность президента РФС.
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал ответ Литейный 4 (комментарий удален) (раскрыть)
07 декабря 2017 в 11:58
А ты верил в спартак!
hfcrfn
hfcrfn ответ kastites (комментарий удален) (раскрыть)
07 декабря 2017 в 11:40
Думаешь, он элемент гибридной войны против нас?
А что? Надо задуматься над этим (компетентным органам).
HiiMaN
HiiMaN
07 декабря 2017 в 11:37, ред.
Не поддерживаю политику и работу МуДко..но по факту так и есть.Никакой трагедии тут нет!Уровень команд пока разный.Всё что ливер не забил в первой игре,забил сразу во второй.Да,фортуна в футболе самая смешная!В истории любой команды были подобные поражения.Простой пример- ЧМ Бразилия-Германия
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
07 декабря 2017 в 11:37
. Это не трагедия. Если в трагедии есть хотя бы элемент юмора, то это уже трагикомедия. А юмор есть уже хотя бы в массовом ожидании победы в Ливерпуле. Мечта о нереальном - это и юмор и еще кое-что.
denmig
denmig
07 декабря 2017 в 11:29
легко говорить! - тяжело сделать! а вот держать удар -уметь надо!
Остапчук 67
Остапчук 67
07 декабря 2017 в 11:18
Мутко вообще обнаглел.
Сборную не пускают на Олимпиаду, а этот человек рассуждает о поражении "Спартака".
У скольких спортсменов сломана жизнь, страну опозорили, самого дисквалифицировали.
Виталий Леонтьевич. может ты добровольно отстанешь от российского спорта?
Да и российскому футболу ты совсем не нужен.
Байкал-38.
Байкал-38.
07 декабря 2017 в 11:18
То наше поражение от Португалии 1:7 в 2004 году тоже с клеймом Спартака! ярцев бросил команду и убежал прямо во время матча!!! спартаковец ярцев предатель России, а Спартак......
Всё самое плохое идёт рядом с именем "Спартак"
2.10 мин
КАМЮ
КАМЮ
07 декабря 2017 в 11:15
После 0:2 началась комедия
Gunslinger
Gunslinger
07 декабря 2017 в 11:10
Если строить игру в ЛЕ на базе поражения от "Ливерпуля", но нафиг нужна такая игра!!! :)))
oFANATo
oFANATo
07 декабря 2017 в 11:01
Мутко, это трагедия-позор.
Sadisto
Sadisto
07 декабря 2017 в 11:01
Спортсменов России не пустили на олимпиаду: "никакой трагедии нет". Мудко дурачёк:))))
Alex-96
Alex-96
07 декабря 2017 в 10:59
Да вообще последние пару дней отличные прям, ничего плохого не произошло, сборную от олимпиады отцепили, спартак жидко обделался. А у нашего "дисквалифицированного" мудка все хорошо, просто замечательно, ничего страшного, и не такое бывает. Молчал бы лучше клоун.
RUSTY8
RUSTY8
07 декабря 2017 в 10:58
ноу криминалити
sir-5
sir-5
07 декабря 2017 в 10:58
Я думаю,вчерашнее событие можно справедливо отнести,как и "олимпийские страсти России",к личным достижениям Мутко.
Foxes
Foxes
07 декабря 2017 в 10:57
И из группы на ЧМ мы тоже не выйдем, вот увидите и опять, не какой трагедии у нас не будет.
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