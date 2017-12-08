Аленичев: «Победа над ЦСКА полностью реабилитирует „Спартак“ после „Ливерпуля“»

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08 декабря 2017, 10:32

Бывший наставник «Спартака», а ныне рулевой «Енисея» уверен, что болельщики «красно-белых» простят свою команду за разгром от «Ливерпуля», если они обыграют ЦСКА в дерби.

«Дерби даст ответ, сплочённый ли коллектив сейчас в „Спартаке“ или нет. Я этого не знаю, поэтому мне самому очень интересно. Ведь в ЦСКА сейчас совсем другая история. Проиграли 1:2 в Манчестере — но это было ожидаемо, ничего страшного не произошло. Опять же, игра у „армейцев“ поставлена. Я уверен, что спартаковцы должны в воскресенье всё доказать себе и болельщикам. А потом подойти к трибуне и извиниться: „Ребят, извините, в Ливерпуле произошло досадное недоразумение“. Если они „умрут“ на поле, это будет подвиг с их стороны. Да, спартаковцы могут и не обыграть ЦСКА, но они обязаны показать, что являются одной командой. Но пока в этом есть сомнения.

Конечно, победа в дерби спартаковцев полностью реабилитирует, тем более в заключительной игре года. Перед болельщиками извинятся и уйдут на перерыв в хорошем настроении. Хочется пожелать ребятам из „Спартака“ обыграть ЦСКА, хоть это и очень непросто. Это будет достойный ответ на катастрофу в „Ливерпуле“».