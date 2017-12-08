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Аленичев: «Победа над ЦСКА полностью реабилитирует „Спартак“ после „Ливерпуля“»

08 декабря 2017, 10:32
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший наставник «Спартака», а ныне рулевой «Енисея» Дмитрий Аленичев уверен, что болельщики «красно-белых» простят свою команду за разгром от «Ливерпуля», если они обыграют ЦСКА в дерби.

«Дерби даст ответ, сплочённый ли коллектив сейчас в „Спартаке“ или нет. Я этого не знаю, поэтому мне самому очень интересно. Ведь в ЦСКА сейчас совсем другая история. Проиграли 1:2 в Манчестере — но это было ожидаемо, ничего страшного не произошло. Опять же, игра у „армейцев“ поставлена. Я уверен, что спартаковцы должны в воскресенье всё доказать себе и болельщикам. А потом подойти к трибуне и извиниться: „Ребят, извините, в Ливерпуле произошло досадное недоразумение“. Если они „умрут“ на поле, это будет подвиг с их стороны. Да, спартаковцы могут и не обыграть ЦСКА, но они обязаны показать, что являются одной командой. Но пока в этом есть сомнения.

Конечно, победа в дерби спартаковцев полностью реабилитирует, тем более в заключительной игре года. Перед болельщиками извинятся и уйдут на перерыв в хорошем настроении. Хочется пожелать ребятам из „Спартака“ обыграть ЦСКА, хоть это и очень непросто. Это будет достойный ответ на катастрофу в „Ливерпуле“».

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Все комментарии
agidel2012
agidel2012 ответ CSKA Rek (раскрыть)
09 декабря 2017 в 18:17
Ну а вы получили ноль очков в игре с МЮ, что хуже?
CSKA Rek
CSKA Rek ответ agidel2012 (раскрыть)
08 декабря 2017 в 22:29
просто Ливерпуль не забыл первый матч,когда спартак валялся весь второй тайм,сами не играли и Ливерпулю не давали. Ливерпуль и в первом матче бы выиграл,но спартак своими кревляниями не дал это сделать. Получите 7-0 за 2 матча в одном хахахаха
agidel2012
agidel2012
08 декабря 2017 в 22:11
Да и по сумме игр с англичанами, Спартак проиграл 8-1, ЦСКА 6-2. Но нужно учитывать, что Спартак не продул две игры Ливерпулю, а взял очко. ЦСКА же обе встречи проиграл и одну из них крупно, хоть и не 7-0
agidel2012
agidel2012
08 декабря 2017 в 22:05
Все ставят уже в пример ЦСКА, который проиграл всего 1-2 МЮ. Но не учитывают, что Манчестер не собирался давать бой армейцам. Пропустив, он ускорился на пару минут, забил два мяча и опять успокоился. Для него более важная игра с лидером в АПЛ в ближайшие дни и выкладываться им было незачем. А с Ливером ситуация другая. В ЛЧ с испанцами они упустили победу ведя 3-0 и Спартак попался под горячую руку. Уверен, что будь на месте Спартака ЦСКА результат был бы похожим.
Nikola45
Nikola45 ответ agidel2012 (раскрыть)
08 декабря 2017 в 22:02
Он не проиграл! Мешкову скажите спасибо! Один человек вам осмелился правду сказать это Червиченко!
Nikola45
Nikola45
08 декабря 2017 в 22:00
Наказать Самовлюбленных на их же поле!
agidel2012
agidel2012 ответ Антон Куцый (раскрыть)
08 декабря 2017 в 21:54
Марибор не так прост оказался, Испанцы тоже его не осилили. Да и получается Зенит сейчас тоже слабачек, ведь слабенькому Спартаку он проиграл.
альсато
альсато ответ Nikola45 (раскрыть)
08 декабря 2017 в 21:54
Такое -НЕ СМЫВАЕТСЯ! Времена проходят, а результаты остаются на всегда!
альсато
альсато ответ agidel2012 (раскрыть)
08 декабря 2017 в 21:51
То, что борЮтся ( а иначе и не может быть) молодцы! Только при чем здесь Каррера?)))
Nikola45
Nikola45 ответ agidel2012 (раскрыть)
08 декабря 2017 в 21:47
А в прошлом году и для ЛЕ были слабоваты? )) Поэтому слили?
Nikola45
Nikola45
08 декабря 2017 в 21:45
Это не Аленичеву решать! И такое пятно на всю жизнь! )) И одной игрой не смыть! ))
agidel2012
agidel2012 ответ альсато (раскрыть)
08 декабря 2017 в 21:45
Уж очень он удачливый пастух, стал в прошлом году чемпионом, в текущем сезоне провалив начало, поднял команду из низов в группу, которая борется за золото чемпионата.
альсато
альсато ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
08 декабря 2017 в 21:43
Леха, ну ты же вчера видел куда вас завел Каррера? Или тебе этого не достаточно?
agidel2012
agidel2012
08 декабря 2017 в 21:39
Для меня важнее победа Спартака над ЦСКА, чем над Ливерпулем. В ЛЧ Спартаку, да и остальным Российским клубам играть рано. Что делать - слабоваты. А вот в ЛЕ пусть набирают опыт международных встреч. 0-7 в Ливерпуле мне неприятны конечно, но трагедии из этого не делаю. Главное сейчас внутренний чемпионат, начало провалили, но теперь набирают ход и игра Спартака смотрится. Да и сам чемпионат стал интереснее. Локо оторвался от остальных, но не выглядит сильнейшим в России. Так что весной будет интересно. Прогнозов на игру Спартака и ЦСКА делать не буду. Считаю, что шансы на победу у обоих клубов равны.
удав
удав
08 декабря 2017 в 21:36
такой погром даже чемпионством не отмоешь, а не то что одной победой)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ альсато (раскрыть)
08 декабря 2017 в 21:35
Спасибо за удачу ! ! Селихов в том матче вытащил всего-то пару раз и то не 100 %-ных , один мяч вынес Комбаров и всё! Какие там как с ЛИВЕРПУЛЕМ ??? Я тебя умаляю !
альсато
альсато ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
08 декабря 2017 в 21:31
Алексей, Каррера оказался в нужном месте-в нужное время! Про остальных наших коучей, говорить не стану (все это сослагательно)! а на счет Севильи (если ты помнишь) лучшим в матче был ваш КИПЕР, иначе было бы как в Ливерпуле! Удачи!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Санчо Панса (раскрыть)
08 декабря 2017 в 21:25
Добро пожаловать на "Открывашку" !!!! ))))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ альсато (раскрыть)
08 декабря 2017 в 21:23, ред.
Только Каррера привёл нас к чемпионству ! Других ,получше ,просто у нас сейчас нет и ,возможно, больше не будет ! Может он и пастух , но остальных тренеров в России как ты тогда назовёшь ,тех, которые этому пастуху даже в подмётки не годятся и до его уровня никогда не дорастут , а их большинство ?! Когда тр***и Севилью ,ты про Карреру тоже думал как о пастухе ??? Не верю !
альсато
альсато ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
08 декабря 2017 в 21:08
Леша, Ливер показал не уровень нашего футбола, а уровень тренерского гения пастуха (Каррера)
альсато
альсато
08 декабря 2017 в 21:04
После такого ПОЗОР а в Ливерпуле-молчать нужно в трубочку и тренироваться))))
Борисыч1
Борисыч1
08 декабря 2017 в 20:40
А она будет, эта победа? Я бы не был столь уверен.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
08 декабря 2017 в 20:30
Ерунда это всё ! Вчера ещё было как-то хреновато , сегодня полегчало - уже всё путём , завтра мы будем в норме совсем , а с утра воскресенья мы будем уже рвать и метать и затачивать свои поросячьи зубки ! Берегитесь кони !!!! )))))))))))))) - свои болельщики простят , да уже простили ! Ливерпуль показал всем уровень нашего футбола в России ! Любой из наших клубов огрёб бы от такого Ливера по полной , любой , я уверяю !
Bazuka-Limon
Bazuka-Limon
08 декабря 2017 в 20:18
Победа над ЦСКА это большой вопрос.А реабилитирует она только за поражения от ЦСКА.А реабилитация за 0 - 7 от Ливерпуля это только победа со счетом 8 - 0,чего в ближайшие 100 лет не предвидится.
KONTRASS-67
KONTRASS-67
08 декабря 2017 в 20:13
Аленичев , вы с дуба рухнули????? Какая реабилитация в матче с ЦСКА в дерби ЧР? Ну если только в финале ЛЕ победа над ЦСКА. Но это из области крутой фантастики
papic337
papic337
08 декабря 2017 в 19:57
Пусть победит сильнейший. Удачи Спартаку! Только вперёд! Только победа!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ alex074 (комментарий удален) (раскрыть)
08 декабря 2017 в 19:44
А я ,кстати , уже стал забывать про 1:7 ! Но ,видимо , летом придётся таки вспомнить !
морозз
морозз
08 декабря 2017 в 18:45
Спартак это футбольный, адреналиновый клуб с миллионами болел ( конечно не 15 млн по выкладкам ВЦИОМ за Зенит ), Спартак все боятся...зная что в любом состоянии он опасен! А являясь действующим Чемпионом, он опасен вдвойне! Не зря так волновались бомжи за итог матча в Москве, получили по полной программе! Есть поговорка русская...нас это самое а мы крепчаем, так что коней ждёт не забываемое действо и незабываемые ощущения после матча!
bosun
bosun
08 декабря 2017 в 18:17
    МапС
    МапС ответ Sysanin101 (раскрыть)
    08 декабря 2017 в 17:55
    Гость
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