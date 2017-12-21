На «Карпаты» наложили трансферный запрет

«Карпаты», занимающие предпоследнюю строчку в чемпионате Украины, лишат трех очков. Такое решение принял контрольно-дисциплинарный комитет Футбольной федерации Украины. КДК обязал львовский коллектив погасить задолженность перед экс-футболистом Владимиром Гудымой и предложил «Карпатам» отказаться от иска в суде общей юрисдикции. Клуб ослушался и обратился в суд с просьбой оставить дело о задолженности без рассмотрения.
Кроме того, клубу запрещено регистрировать новичков до тех пор, пока Гудыма не получит положенные деньги.
Если с львовян снимут очки, команда опустится на последнюю строчку в украинском первенстве.
Напомним, что в ноябре селекционную службу «Карпат» возглавил испанский специалист Альберто Эспарис, работавший в «Валенсии».
Владелец Карпат очень очень очень не хороший человек, и не только в том, что касается футбола. А болельщики этого клуба уже давно и упорно пытаются добиться смены владельца.
Сам же владелец ща в заграничных бегах от закона, фигурант смертельного дтп...
Есть в Украине такая традиция уже... да и не только в Украине, что если ты локальный божок какой с баблом, то другие учасники дорожного движения приравниваются к комарам и за их давку обычно последствий никаких не наступает, но в этот раз вроде не все так просто сложилось.
