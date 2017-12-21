На «Карпаты» наложили трансферный запрет

1513876150

«Карпаты», занимающие предпоследнюю строчку в чемпионате Украины, лишат трех очков. Такое решение принял контрольно-дисциплинарный комитет Футбольной федерации Украины. КДК обязал львовский коллектив погасить задолженность перед экс-футболистом и предложил «Карпатам» отказаться от иска в суде общей юрисдикции. Клуб ослушался и обратился в суд с просьбой оставить дело о задолженности без рассмотрения.

Кроме того, клубу запрещено регистрировать новичков до тех пор, пока Гудыма не получит положенные деньги.

Если с львовян снимут очки, команда опустится на последнюю строчку в украинском первенстве.

Напомним, что в ноябре селекционную службу «Карпат» возглавил испанский специалист Альберто Эспарис, работавший в «Валенсии».