На «Карпаты» наложили трансферный запрет

21 декабря 2017, 20:09

«Карпаты», занимающие предпоследнюю строчку в чемпионате Украины, лишат трех очков. Такое решение принял контрольно-дисциплинарный комитет Футбольной федерации Украины. КДК обязал львовский коллектив погасить задолженность перед экс-футболистом Владимиром Гудымой и предложил «Карпатам» отказаться от иска в суде общей юрисдикции. Клуб ослушался и обратился в суд с просьбой оставить дело о задолженности без рассмотрения.

Кроме того, клубу запрещено регистрировать новичков до тех пор, пока Гудыма не получит положенные деньги.

Если с львовян снимут очки, команда опустится на последнюю строчку в украинском первенстве.

Напомним, что в ноябре селекционную службу «Карпат» возглавил испанский специалист Альберто Эспарис, работавший в «Валенсии».

Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответ Napoleon Bonapart (комментарий удален) (раскрыть)
22 декабря 2017 в 10:34
О федерализации ещё только разговоры идут. А, пока- «едына и нэдэлыма»!) И ни на какие штаты мы ,пока, не делимся!))
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответ Napoleon Bonapart (комментарий удален) (раскрыть)
22 декабря 2017 в 01:30
На фоне заявлений президента, он ещё очень скромно вещает)
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответ Napoleon Bonapart (комментарий удален) (раскрыть)
22 декабря 2017 в 01:17
Ну раз сам Рабинович мазу держит ... 😂😂😂
борька
борька ответ dzvinka (раскрыть)
21 декабря 2017 в 23:07
Всплывет где то, и деревянный костюм ему в подарок
борька
борька
21 декабря 2017 в 23:05
Не смогут купить неймара, санчеса бу,ффона, жаль,сочувствую!
t2k
t2k ответ dzvinka (раскрыть)
21 декабря 2017 в 22:00
А знаешь почему он божок?) Он просто спросил -ак, а как поднять бабла)))
dzvinka
dzvinka ответ Lazio-Kiev (раскрыть)
21 декабря 2017 в 21:51
ну да, это просто п*** че он там делает с этими Карпатами... такой президент - беда любому клубу. Про Омелю вкурсе тоже.
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответ dzvinka (раскрыть)
21 декабря 2017 в 21:21, ред.
Дыминский? Наш Омеля уже несколько задушил на трассе Конча Заспа и ниче, в киевраде заседает!
dzvinka
dzvinka
21 декабря 2017 в 21:03, ред.
не надо разводить кисилевщину.
Владелец Карпат очень очень очень не хороший человек, и не только в том, что касается футбола. А болельщики этого клуба уже давно и упорно пытаются добиться смены владельца.
Сам же владелец ща в заграничных бегах от закона, фигурант смертельного дтп...
Есть в Украине такая традиция уже... да и не только в Украине, что если ты локальный божок какой с баблом, то другие учасники дорожного движения приравниваются к комарам и за их давку обычно последствий никаких не наступает, но в этот раз вроде не все так просто сложилось.
ermak6448
ermak6448
21 декабря 2017 в 20:29
это конечно серьёзно
КЭТиК
КЭТиК
21 декабря 2017 в 20:22
Одним клубом в УПЛ станет меньше. Переживут.
Вова Туземец
Вова Туземец
21 декабря 2017 в 20:16
На Украину там еще не наложили..... запрет?
