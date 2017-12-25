Адвокат возглавил роттердамскую «Спарту»

Голландский специалист Дик Адвокат встал у руля «Спарты» из города Роттердам. Соглашение рассчитано до конца сезона. Его помощниками станут Фред Грим и Кор Пот.

Последним местом работы Адвоката была сборная Нидерландов, которую он покинул в ноябре.

С 2006 по 2009 год Адвокат возглавлял «Зенит», с которым выиграл чемпионат России (2007) и Кубок УЕФА (2008). Со сборной России Адвокат работал с 2010 по 2012 гг., он вывел команду на Евро-2012.

Что касается «Спарты», то она занимает последнее место в таблице чемпионата Нидерландов, набрав 11 очков в 17 матчах.