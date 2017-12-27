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Азар: «Последние 10-15 лет нет команды, подобной „Барселоне“, и игрока, подобного Месси»

сегодня, 07:59
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона20.02.2018 в 22:45 Не начался

Полузащитник «Челси» Эден Азар, поделился ожиданиями от противостояния своей команды с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Последние 10–15 лет нет такой команды, которая была бы подобна „Барселоне“, и нет футболиста, близкого по уровню к Лео Месси.

Это будут отличные матчи и большой опыт для меня. Я просто хочу поскорее выйти на поле».

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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik
сегодня в 15:20
В Барсу хочет Азар :)
NOVA
NOVA
сегодня в 15:13
подлиза, лизь-лизь!! а его еще реал хочет!! нафиг на такие!! какие там 10-15 лет, такого не было и не будет, пару сезонов буквально были при гвардиоле и все тут. а в последние годы Рон куда круче мясса и он это доказывает!!!
Adik_96
Adik_96
сегодня в 12:06
В моем доме уже несколько дней пожар))) просто братишка за Реал)
ESPANOL
ESPANOL
сегодня в 10:53
Видно, что парень умный и толковый и в футболе не последний человек...
Кьянти
Кьянти ответил BARCELONA-BEST
сегодня в 09:39
BARCELONA-BEST:
а теперь скажите мне))) Почему золотые мячи получает пеналду и лучшим считают Месси?)) Да потому что народ не обманишь))) Народ все видит. Месси величайший игрок современности))
BARCELONA-BEST

"а теперь скажите мне)))
Почему...".

Потому что гладиолус
Selim Yavuz
Selim Yavuz
сегодня в 09:08
Барселона сейчас выглядит посильнее,но ведь это уже классика,так что ожидаю,что и Челси хоть что-то покажет
neomessi
neomessi
сегодня в 08:41
Азар дело говорит.
grafff
grafff
сегодня в 08:26
Правду сказал
aviciii
aviciii
сегодня в 08:25
"Реал отказался от идеи покупки Азара"
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
сегодня в 08:08
а теперь скажите мне)))
Почему золотые мячи получает пеналду и лучшим считают Месси?))
Да потому что народ не обманишь)))
Народ все видит.
Месси величайший игрок современности))
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