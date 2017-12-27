Азар: «Последние 10-15 лет нет команды, подобной „Барселоне“, и игрока, подобного Месси»

Полузащитник «Челси» Эден Азар, поделился ожиданиями от противостояния своей команды с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Последние 10–15 лет нет такой команды, которая была бы подобна „Барселоне“, и нет футболиста, близкого по уровню к Лео Месси.

Это будут отличные матчи и большой опыт для меня. Я просто хочу поскорее выйти на поле».