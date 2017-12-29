Роберто Карлос: «Уверен, Винисиус будет кумиром болельщиков „Реала“»

Бывший защитник и сборной Бразилии «Реала» Роберто Карлос не сомневается, что его 17-летний соотечественник, нападающий «Фламенго» Винисиус Жуниор добьётся больших успехов в стане «сливочных»:

«Очень хороший парень! Я не собираюсь говорить, что он уже готов играть за „Реал“, ведь он ещё очень молод. Однако „Реал“ принял отличное решение, приобретя игрока с прицелом на будущее. Это целесообразно как для „Реала“, так и для „Фламенго“.

Винисиус понимает, что играть за „Реал“ нелегко, „Сантьяго Бернабеу“ очень велик, а болельщики очень требовательны. Но я уверен, Винисиус будет кумиром болельщиков „Реала“».

Напомним, Винисиус, которого «Королевский клуб» намерен забрать уже грядущим летом, хочет провести ещё один год в Бразилии.