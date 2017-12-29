Алли: «Нас, игроков, не слишком волнует мнение народа, пока нами довольны близкие»

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли подчеркнул, что его не беспокоят слова критики. Также он признался, что не удивлён многочисленными восхищениями в прессе по поводу его формы после матча АПЛ против «Саутгемптона» (5:2), где 21-летний хавбек отличился голом и двумя результативными передачами:

«Мы с тренером часто говорим об этом, но моя форма – это не то, о чём я сам много думаю. Когда в 21 год ты так высоко устанавливаешь планку, как это делал я в последние два года, тебе будет трудно постоянно поддерживать этот уровень.

Некоторые люди считают, что если ты не забиваешь или не ассистируешь, то ты играешь плохо, но мне кажется, я и так постоянно себя критикую. Я стараюсь работать над собой и своей игрой.

Мы, футболисты, не слишком беспокоимся о том, что говорят в народе до тех пор, пока наши близкие и товарищи по команде поддерживают нас и высоко оценивают нашу работу. Об этом стоит многим задуматься».