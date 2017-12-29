Пеллегрино: «Мы должны расценивать уход ван Дейка в позитивном ключе»

Главный тренер «Саутгемптона» Маурисио Пеллегрино прокомментировал трансфер защитника Вирджила ван Дейка в «Ливерпуль» за 75 млн фунтов:

«Нужно расценивать уход ван Дейка в позитивном ключе как возможность реинвестировать эти деньги в нашу команду. Попытаемся усилить наш состав.

В „Саутгемптон“ невозможно привлечь игроков за £ 50-80 млн. Но, может быть, у нас получится подписать парочку хороших футболистов.

У нас есть несколько целей. Я хотел бы приобрести минимум двух новичков, мы должны поработать над этим в январе».

Напомним, недавно появилась информация о том, что «Саутгемптон» нацелился на форварда «Ливерпуля» Дэниэла Старриджа, защитника «Манчестер Юнайтед» Люка Шоу и нападающего «Арсенала» Тео Уолкотта.