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Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
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Хави: «„Манчестер Сити“ играет как „Барселона“, у них даже есть свой Месси»

сегодня, 06:29

Экс-полузащитник «Барселоны» Хави, выступавший за каталонский клуб под руководством Хосепа Гвардиолы, поделился мнением о нынешней команде Пепа – «Манчестер Сити»:

«„Сити“ играет как „Барселона“, но в этом нет никакого сюрприза. ДНК „Барселоны“ „горожанам“ передал Пеп. Футбол, который они показывают, просто завораживает, и команда точно так же хороша в Лиге чемпионов. За форму игроков и футбол, в который играет команда, нужно отдать должное именно Пепу. Его команды не просто так бьют рекорды, завоёвывают треблы. Это происходит потому, что Пеп одержим победами. Он сосредоточен на этом, он ненавидит проигрывать и заражает этим своих футболистов.

В прошлом сезоне люди говорили, что он должен приспособиться к стилю АПЛ. Он отказался это делать, и теперь люди говорят, что „Манчестер Сити“ показывает лучший футбол, который когда-либо видела Премьер-Лига.

Команды Пепа одерживают победы благодаря командной игре, но даже самые сильные команды нуждаются в игроке, который будет привносить что-то особенное. В „Барселоне“ у нас это было с Месси, у „Ман Сити“ же есть Де Брюйне. Каждый раз, когда он оказывается с мячом, ты чувствуешь, что сейчас он сотворит что-то необыкновенное».

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