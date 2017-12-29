«Зенит» нацелился на футболиста «Рубина»

Российский комментатор Нобель Арустамян рассказал трансферной политике казанского «Рубина».

«Прошлое руководство „Рубина“ немного усугубило финансовую ситуацию в клубе, поэтому нынешнее пытается с ситуацией разобраться. Клуб хочет избавиться от футболистов, которые получают огромные зарплаты, — это Сонг, М'Вила, Лестьенн.

Кроме того клуб будет по мере возможности продавать футболистов. „Рубин“ уже принял для себя решение и готов отпустить Эльмира Набиуллина, к которому серьезный интерес проявляет „Зенит“, за 6 млн евро. Такая сумма „Рубин“ устроит».