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Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
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«Зенит» нацелился на футболиста «Рубина»

сегодня, 14:06

Российский комментатор Нобель Арустамян рассказал трансферной политике казанского «Рубина».

«Прошлое руководство „Рубина“ немного усугубило финансовую ситуацию в клубе, поэтому нынешнее пытается с ситуацией разобраться. Клуб хочет избавиться от футболистов, которые получают огромные зарплаты, — это Сонг, М'Вила, Лестьенн.

Кроме того клуб будет по мере возможности продавать футболистов. „Рубин“ уже принял для себя решение и готов отпустить Эльмира Набиуллина, к которому серьезный интерес проявляет „Зенит“, за 6 млн евро. Такая сумма „Рубин“ устроит».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:13
А сколько стоит весь "Рубин" ????

Не надоело Бекиичу по кусочкам в Питер распродажи устраивать ???
Домингес,Рондон,Семак,Ансальди,Ерохин,Полоз,Нобоа,Бухаров,Рязанцев,Набиуллин и пр......

Пора официально холдинг создать....все в плюсе будут...))
mat73
mat73
сегодня в 19:01
Так он же не латиноамериканец!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 18:51
ЕЩЁ ОДНА ЗАГУБЛЕННАЯ ДУША. А ПАРЕНЬ - ТАЛАНТ. ЗА ГУБЯТ НА КОРНЮ.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Литейный 4
сегодня в 18:20
Литейный 4:
Спартачи зато скупают мелким оптом на африканских базарах! Ахахахаха!
И скока у нас африканских футболистов?)
Литейный 4
Литейный 4 ответил Остапчук 67
сегодня в 18:03
Остапчук 67:
"Зенит" покупает игроков списками. Пора переименовать его в ФК "Оптовик-Газпром".
Спартачи зато скупают мелким оптом на африканских базарах! Ахахахаха!
ПалкоВводецъ
ПалкоВводецъ ответил Sanches65
сегодня в 17:41
Sanches65:
Сейчас Молло вернется из аренды и все порешает, не спешите.
Кто про что а тарасня о своём. У кого что болит, тот о том и говорит!
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 17:26
Так вот, зачем они купили Заболотного. Сколотят из него с зюбой новую лавку чтоб еще пол РФПЛ замариновать.
Павел Амурский
Павел Амурский ответил FILL3286
сегодня в 17:23
FILL3286:
Да так то так,а толку вот нет ни какого от бакланов! Толку что они в том году скупили пол второсортной Аргентины и еще три состава ненужных дров? Просто лазурные крутят ОГРОМНЫЕ деньги,вот и все. Над ними смеется вся Россия,а они все ровно делают все по своему! Сейчас снова скупят пол рпл,привезут еще один состав третьесортных Аргентинцев или Колумбийцев,а результат тот же,Вардар,Русенборг,Бенфика)) ахаха
Результат 7-0 налицо или на рыло?
oFANATo
oFANATo ответил cska plus
сегодня в 17:13
cska plus:
Скоро останутся физрук и казанский.
Как же ты прав!
cska plus
cska plus
сегодня в 17:09
Скоро останутся физрук и казанский.
tuman960
tuman960
сегодня в 17:09
он не нужен и всё это фейк!!!
ziborock
ziborock
сегодня в 16:54
В Рубине хоть кто-нибудь остался после угро - финнского ига?)))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:53
В городском саду играет духовой оркестр!
На скамейке у Зенита нет свободных мест.....!!!
Филипповых
Филипповых
сегодня в 16:26
Зенит купил новую скамейку па акции в леруа мерлен гыгы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:05
Лучше бы оставить татарина поднимать татарский клуб...
BELOGRUZIA
BELOGRUZIA
сегодня в 15:51
ВЕРНИТЕ СТАРЫЙ САЙТ . х поймешь где новые новости , а где старые
ПалкоВводецъ
ПалкоВводецъ
сегодня в 15:48
Не нужен он Зениту. В Татарии еще сгодится.
denmig
denmig
сегодня в 15:42
ну да! скамейка-то маленькая!
FILL3286
FILL3286 ответил Остапчук 67
сегодня в 15:35
Остапчук 67:
"Зенит" покупает игроков списками. Пора переименовать его в ФК "Оптовик-Газпром".
Да так то так,а толку вот нет ни какого от бакланов!
Толку что они в том году скупили пол второсортной Аргентины и еще три состава ненужных дров?
Просто лазурные крутят ОГРОМНЫЕ деньги,вот и все.
Над ними смеется вся Россия,а они все ровно делают все по своему!
Сейчас снова скупят пол рпл,привезут еще один состав третьесортных Аргентинцев или Колумбийцев,а результат тот же,Вардар,Русенборг,Бенфика)) ахаха
ermak6448
ermak6448
сегодня в 15:25
Денег мешок чего не купить
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 15:18
Всё мало бакланам
Jum13
Jum13 ответил Роберто Манчини
сегодня в 15:15
Роберто Манчини:
Кому вам?
    Sanches65
    Sanches65 ответил Jum13
    сегодня в 15:14
    Jum13:
    Вот прям дезеувщиной пахнуло...
    Вам в голубом пуле виднее.
    Роберто Манчини
    Роберто Манчини ответил Jum13
    сегодня в 15:11
    Jum13:
    Иди целуйся - вам разрешили
    Кому вам?
    Jum13
    Jum13 ответил Роберто Манчини
    сегодня в 15:10
    Роберто Манчини:
    Ты знаешь как пахнет дезеувщиной?) Ух ты проказник, вергогнати каца)
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле
      сегодня в 15:10
      Пора забирать перспективных ребят из Рубина.
      Оставить только алкоголикав во главе с Сонгом.
      С ФНЛ с ним и отправятся.
      Роберто Манчини
      Роберто Манчини ответил Jum13
      сегодня в 15:01
      Jum13:
      Вот прям дезеувщиной пахнуло...
      Ты знаешь как пахнет дезеувщиной?) Ух ты проказник, вергогнати каца)
      АнГеЛ аДа
      АнГеЛ аДа ответил Аргeнтинeц
      сегодня в 15:00
      Аргeнтинeц:
      Набиуллин станет одноклубником Надзюбулина
      Тебе Гудбой Йожин с Бажин приходится однояйцевым близнецом?
      Jum13
      Jum13 ответил Sanches65
      сегодня в 14:43
      Sanches65:
      Сейчас Молло вернется из аренды и все порешает, не спешите.
      Вот прям дезеувщиной пахнуло...
      Аргeнтинeц
      Аргeнтинeц
      сегодня в 14:42
      Набиуллин станет одноклубником Надзюбулина
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