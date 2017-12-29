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Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
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Арустамян: «„Локомотив“ ведет переговоры с вингером сборной Перу Флоресом»

сегодня, 13:41

Российский комментатор Нобель Арустамян рассказал, что «Локомотив» может усилиться вингером «Ольборга» и сборной Перу Эдисоном Флоресом.

«„Локомотив“ ищет вингера в атаку. Изучается не только российский рынок, но и иностранный. В частности, клуб ведет переговоры с одним из игроков сборной Перу и датского „Ольборга“ – Эдисоном Флоресом.

Ему всего лишь 23 года, в Дании он уже полтора года, его позиция – футболист группы атаки, умеющий играть на фланге. „Локомотив“ вступил в переговоры и пытается договориться и с игроком, и с „Ольборгом“.

Понятно, что трансфер не самый простой, понятно, что окончательного решения еще нет, но это один из вариантов для усиления „Локомотива“».

Флорес в текущем сезоне забил 1 гол в 17 матчах чемпионата Дании.

Ранее рулевой «Локомотива» Юрий Семин заявил, что клуб будет точечно усиливаться этой зимой.

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Все комментарии
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
сегодня в 17:52
Арустамян тот еше фрукт фейковые новости выкладывает в инстаграм
13 RUS
13 RUS
сегодня в 17:27
Арустамян трансферным аналитиком устроился?
Vane4ek
Vane4ek
сегодня в 16:43
Будут зажигать на пару с Фарфаном!))
самуил кац
самуил кац
сегодня в 14:35
Пока об этом не знают ни Локомотив, ни Флорес !
Saang
Saang
сегодня в 14:18
У Спартака африканцы, у Зенита аргентинцы, у ЦСКА... какая-то фигня, а Локо решил выделиться и теперь скупает перуанцев))
амурец
амурец
сегодня в 14:16
с Фарфаном сыграются
борька
борька
сегодня в 13:58
Хороший игрок!
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