Арустамян: «„Локомотив“ ведет переговоры с вингером сборной Перу Флоресом»

Российский комментатор Нобель Арустамян рассказал, что «Локомотив» может усилиться вингером «Ольборга» и сборной Перу Эдисоном Флоресом.

«„Локомотив“ ищет вингера в атаку. Изучается не только российский рынок, но и иностранный. В частности, клуб ведет переговоры с одним из игроков сборной Перу и датского „Ольборга“ – Эдисоном Флоресом.

Ему всего лишь 23 года, в Дании он уже полтора года, его позиция – футболист группы атаки, умеющий играть на фланге. „Локомотив“ вступил в переговоры и пытается договориться и с игроком, и с „Ольборгом“.

Понятно, что трансфер не самый простой, понятно, что окончательного решения еще нет, но это один из вариантов для усиления „Локомотива“».

Флорес в текущем сезоне забил 1 гол в 17 матчах чемпионата Дании.

Ранее рулевой «Локомотива» Юрий Семин заявил, что клуб будет точечно усиливаться этой зимой.