Роналдо: «У „Барселоны“ всегда были проблемы с бразильцами»

Бывший игрок «Барселоны» Роналдо выразил мнение, что в каталонском клубе не умеют находить подход к бразильским футболистам.

«В „Реале“ я себя чувствовал намного более счастливым, несмотря на отличный год в „Барселоне“. Но в итоге моя история в Каталонии закончилась плохо, она чем-то похожа на ситуацию с Неймаром.

У „Барселоны“ всегда были проблемы с бразильцами: Неймар, Ромарио, Роналдиньо и я. Клуб не нашел нам нужное применение, несмотря на всю нашу преданность».

Отметим, что скоро в «Барселоне» может появиться еще один бразилец - полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.