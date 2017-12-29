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Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
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Роналдо: «У „Барселоны“ всегда были проблемы с бразильцами»

сегодня, 16:59

Бывший игрок «Барселоны» Роналдо выразил мнение, что в каталонском клубе не умеют находить подход к бразильским футболистам.

«В „Реале“ я себя чувствовал намного более счастливым, несмотря на отличный год в „Барселоне“. Но в итоге моя история в Каталонии закончилась плохо, она чем-то похожа на ситуацию с Неймаром.

У „Барселоны“ всегда были проблемы с бразильцами: Неймар, Ромарио, Роналдиньо и я. Клуб не нашел нам нужное применение, несмотря на всю нашу преданность».

Отметим, что скоро в «Барселоне» может появиться еще один бразилец - полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.

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Все комментарии
3 к 1
3 к 1 ответил Robbaggio
сегодня в 19:17
Robbaggio:
Хоть к тому моменту он уже и был игроком Интера, золотой мяч получил именно за игру в Барселоне
Это кто сказал? А его игра за Интер не учитывалась что ли?)
3 к 1
3 к 1 ответил muller
сегодня в 19:16
muller:
Ривалдо очень долго там играл, ДАни Алвес, Рони играл хорошо, пока не начал набирать вес... А Роналдо был таким же хрустальным как и Роббен, ну или почти таким же и продали его в интер за огромные бабки по тем временам... Неймар ушел за бабками, причем тут Барса вообще...
Роналдо в Барселоне не получил ни одной травмы. Проблема с ногами у него началась через два года только, после Барселоны.
Robbaggio
Robbaggio ответил 3 к 1
сегодня в 19:16
Хоть к тому моменту он уже и был игроком Интера, золотой мяч получил именно за игру в Барселоне
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 19:12
Паулинью пожалуй первое исключение...Человек сам доплатил чтобы в Барсу перейти..Остальные кроме Ривалдо нашего наемники..
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 19:09
Потому,что бразильцы не серьезные люди,или гопничество,как у НЕЙМАРА,Зубастика,или понты,как у РОМАРИО
3 к 1
3 к 1 ответил Mamaev
сегодня в 18:59
Mamaev:
Ромарио и Роналдиньо жертвы вечеринок, тем более у Ронни с Барселоной приятные отношения даже после ухода, сейчас посол Барсы. Неймар убежал сам, из "тени Месси" к бабкам шейхов, его наоборот старались удержать. А вот сам Роналдо да, это величайшая глупость руководства что продали его после великолепного сезона где он выиграл бутсу и зм
Роналдо не выигрывал ЗМ в Барселоне.
Рoнальдиньo
Рoнальдиньo
сегодня в 18:53
на соккере всегда были проблемы с мальвинками
muller
muller
сегодня в 18:10
Ривалдо очень долго там играл, ДАни Алвес, Рони играл хорошо, пока не начал набирать вес... А Роналдо был таким же хрустальным как и Роббен, ну или почти таким же и продали его в интер за огромные бабки по тем временам... Неймар ушел за бабками, причем тут Барса вообще...
RDeanW
RDeanW
сегодня в 18:00
до тех пор, пока клубом управляет один маленький аргентинец, чью сборную бразильцы постоянно унижают, в барсе ничего не поменяется
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 17:24
Во-первых бразилы сами по себе ветреные экземпляры.
Mamaev
Mamaev
сегодня в 17:12
Ромарио и Роналдиньо жертвы вечеринок, тем более у Ронни с Барселоной приятные отношения даже после ухода, сейчас посол Барсы. Неймар убежал сам, из "тени Месси" к бабкам шейхов, его наоборот старались удержать. А вот сам Роналдо да, это величайшая глупость руководства что продали его после великолепного сезона где он выиграл бутсу и зм
RUSTY8
RUSTY8 ответил sihafazatron
сегодня в 17:05
sihafazatron:
ривалдо вроде не испытывал проблем
Дани Алвес 7 или 8 лет "мучался")))

как известно, Роналдо - известный нарушитель дисциплины. В маргарине ему наверное, многое позволялось, а в Барсе нет, тем более, в молодом возрасте
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 17:03
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 17:02
    ривалдо вроде не испытывал проблем
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