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Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
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Моуриньо: «Ван Дейк - самый дорогой защитник в истории, но лучше ли он Мальдини?»

сегодня, 17:16

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо порассуждал о ситуации на трансферном рынке в свете покупки «Ливерпулем» защитника Вирджила ван Дейка за 75 млн фунтов:

«Сейчас невозможно сравнивать суммы, которые тренеры или клубы потратили на трансферы, не то что за 10 лет, а даже за три года.

Вирджил ван Дейк - самый дорогой защитник в истории, но лучше ли он Мальдини, Бергоми или Фердинанда? Так не скажешь, но таков рынок: либо платишь, либо не платишь. Если платишь, то будь готов выложить безумную сумму, не платишь - не увидишь игрока. Вот и все, это не критика в сторону „Ливерпуля“, а реальность».

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 19:03
Да уж, что дальше будет с ценами,если за защитника столько уже отваливают
Mоnоlo
Mоnоlo ответил Igo0rek
сегодня в 19:01
Не смешно))
Igo0rek
Igo0rek ответил Mоnоlo
сегодня в 18:03
Mоnоlo:
Он даже Компани со Стоунзом не лучше. Какой Мальдини? )
Хахахахах "даже", Стоунз в этом сезоне даст фору любому защитнику Тоттена.
Валерон
Валерон
сегодня в 18:02
    вoлгoдoн
    вoлгoдoн
    сегодня в 17:41
    Лучшим был Карлес Пуйоль в свои лучшие годы.
    Мальдини запомнился женскими волосами и голубыми глазами.
    Впрочем,вещает переводчик)
    Mоnоlo
    Mоnоlo
    сегодня в 17:38
    Он даже Компани со Стоунзом не лучше. Какой Мальдини? )
    Strikers188
    Strikers188
    сегодня в 17:31
    А Погба самый дорогой полузащитник в истории, но лучше ли он Хави, Зидана или Пирло?
    MaX10
    MaX10
    сегодня в 17:30
    Маур маразматик, профукал нужного игрока, на позицию, которая сейчас самая проблемная в мю. Причем тут вообще мальдини?!?!? Сейчас смоллинг дороже мальдини. Когда уже его попрут из мю, невозможно уже слушать этот шизоидный бред.
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