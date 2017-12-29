Моуриньо: «Ван Дейк - самый дорогой защитник в истории, но лучше ли он Мальдини?»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо порассуждал о ситуации на трансферном рынке в свете покупки «Ливерпулем» защитника Вирджила ван Дейка за 75 млн фунтов:

«Сейчас невозможно сравнивать суммы, которые тренеры или клубы потратили на трансферы, не то что за 10 лет, а даже за три года.

Вирджил ван Дейк - самый дорогой защитник в истории, но лучше ли он Мальдини, Бергоми или Фердинанда? Так не скажешь, но таков рынок: либо платишь, либо не платишь. Если платишь, то будь готов выложить безумную сумму, не платишь - не увидишь игрока. Вот и все, это не критика в сторону „Ливерпуля“, а реальность».