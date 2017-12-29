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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 1.15 8 17
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 1.27 6.2 9.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.3 5.2 11
Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 2.07 3.47 3.5
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло Фонбет 1.28 5.55 10.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио Фонбет 2.23 3.5 3.1
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 15 6.1 1.21
Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс Фонбет 1.33 5.1 8.5
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Гвардиола: «Если мне нужно выделить одного игрока „Ман Сити“, то это Отаменди»

вчера, 22:08

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил защитника команды Николаса Отаменди, который, по слухам, недавно продлил контракт с «горожанами»:

«Все говорят о таких игроках, как Рахим (Стерлинг), Кевин (Де Брюйне), Дваид (Сильва), Серхио (Агуэро), и они заслуживают, чтобы их игру обсуждали, но если мне будет нужно назвать одного игрока, который заслуживает всей похвалы за проделанную нами работу, это будет Нико.

Он великолепен, потому что готов сражаться всегда, несмотря на боль, проблемы с лодыжкой, коленом, спиной. Это один из самых боевитых игроков, что я видел. Он для нас очень важен. Не представляю даже, где бы мы были без него - в турнирной таблице, в том, что касается показываемого нами футбола».

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Все комментарии
FCRM1
FCRM1
сегодня в 01:56
камень в огород компани)
Гуливер
Гуливер
вчера в 23:12
Первый сезон,когда особо не косячит это бревно.
grafff
grafff
вчера в 22:48
Красава
BARCDJIN
BARCDJIN
вчера в 22:16
Трудно будет их одолеть..
Мальвинка
Мальвинка
вчера в 22:16
Ох как печально, горю я
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