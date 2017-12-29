Гвардиола: «Если мне нужно выделить одного игрока „Ман Сити“, то это Отаменди»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил защитника команды Николаса Отаменди, который, по слухам, недавно продлил контракт с «горожанами»:

«Все говорят о таких игроках, как Рахим (Стерлинг), Кевин (Де Брюйне), Дваид (Сильва), Серхио (Агуэро), и они заслуживают, чтобы их игру обсуждали, но если мне будет нужно назвать одного игрока, который заслуживает всей похвалы за проделанную нами работу, это будет Нико.

Он великолепен, потому что готов сражаться всегда, несмотря на боль, проблемы с лодыжкой, коленом, спиной. Это один из самых боевитых игроков, что я видел. Он для нас очень важен. Не представляю даже, где бы мы были без него - в турнирной таблице, в том, что касается показываемого нами футбола».