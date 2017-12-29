Каррагер: «Гвардиола выиграл бы Премьер-Лигу с нынешним составом „Манчестер Юнайтед“»

Экс-футболист сборной Англии Джейми Каррагер считает, что Хосеп Гвардиола с легкостью мог бы выиграть чемпионат Англии с нынешним составом «Манчестер Юнайтед», которым сейчас руководит Жозе Моуриньо.
«Уверен, Гвардиола выиграл бы Премьер-Лигу с нынешним составом „Манчестер Юнайтед“. Моуриньо говорит, что разница между „Манчестер Юнайтед“ и „Манчестер Сити“ - это деньги. Но это слишком слабый аргумент», - сказал Каррагер.
- В этом мнении Моуриньо есть большой изъян. Если бы Пеп руководил этой командой Юнайтед, я считаю, что они выиграли бы титул. Вернитесь к началу сезона и сравните друг с другом игроков этих команд.
Был ли Эдерсон сильнее Давида де Хеа? Были ли центральные беки Сити Стоунз и Отаменди сильнее Байи и Джонса? Неужели все поклонники Юнайтед предпочли бы видеть в своём клубе Фернандиньо, а не Матича?
Юнайтед установил мировой трансферный рекорд, подписав Погба, затем они сделали Ромелу Лукаку самым дорогим игроком, купленным в АПЛ прошлым летом. Какие ещё клубы делали такие огромные заявления о своих намерениях?
Сколько фанатов Юнайтед обменяли бы Маркуса Рэшфорда на Рахима Стерлинга год назад? Была ли репутация Марсьяля на момент присоединения к Юнайтед выше, чем репутация Лероя Зане на момент присоединения к Сити?
Люк Шоу, несмотря на то, что был подписан до прихода Моуриньо, стоил клубу 30 миллионов фунтов. Пеп подписал Габриэла Жезуса за меньшие деньги. Все жалобы Жозе относительно денег и цен игроков не имеют под собой оснований.
Мы можем продолжить и далее. Там, где Моуриньо видит неспособность игроков по тем или иным причинам выполнить тактический план, уверен, Пеп нашёл бы иной способ и другой подход к составу, который, по мнению Моуриньо, просто нуждается в укреплении.
Даже сейчас у Юнайтед есть дорогие супер-звёзды или футболисты, которые на момент перехода в клуб имели огромный бэкграунд. Мхитарян, Погба, Лукаку... Стали ли они сильнее под руководством Моуриньо? Этот вопрос должен беспокоить тренера команды. Начинает казаться, что у менеджера просто нет терпения или желания улучшать и развивать то, что у него есть.
Сити находится впереди, потому что там работают с игроками, развивают их, а не просто полагаются на имеющееся качество уже готовых звёзд. Моуриньо полагается на более опытных игроков. Если вы хотите развивать свой клуб или вывести на новый уровень качество игры команды, вы не зовёте Моуриньо. Он тренер, который заточен исключительно на получение наград с уже готовым сильным опытным составом, если игроки по тем или иным причинам не дают результат, не могут выполнить его требования, он уходит. Его репутация тренера мирового класса основана на способности найти способ победить.
Если бы Моуриньо тренировал нынешний Сити, они бы не играли в такой футбол, который мы наблюдаем сегодня. Символ всей работы Моуриньо - Кевин де Брюйне, который при Моуриньо тренировался в Челси, а затем был продан.
Я слышал со всех сторон аргументы такого плана, что Кевин, как и Мо Салах в то время не соответствовали уровню, а Челси от их продажи не стал слабее. Но разве другие менеджеры вот так запросто избавились бы от большого таланта? Или бы они постарались найти способ воспитать его в долгосрочных перспективах клуба? Трудно поверить в то, что Гвардиола, тренируя де Брюйне в более юном возрасте, не разглядел бы в нём задатки супер-игрока.
Гвардиола, приходя в клуб, работает с прицелом на перспективу, не забывая и о текущих результатах. Моуриньо интересуют только мгновенные результаты. Игроки, которые могут преуспеть через 2-3 года ему не нужны, поскольку он редко находится в клубе так долго.
Жозе в прошлом, возможно, и заслуживал сочувствия, но не сейчас. Не сейчас, когда он работает в одном из самых больших и богатых клубов мира, когда они тратят чуть ли не больше всех в Европе, когда единственным способом не отстать от своего заклятого соперника является работа на тренировочном поле и проявление хитрости при управлении.
Именно это отличало сэра Алекса Фергюсона от всех остальных. Когда Челси и Сити в финансовом плане вполне могли соперничать с Юнайтед на трансферном рынке, он не только оставлял свой клуб конкурентоспособным, но и обеспечивал титулы. Это произвело на меня огромное впечатление. С того момента, как он ушёл в отставку, Юнайтед потратил больше, чем за всё время его нахождения на посту менеджера.
Это и
указывает на различия между Сити и Юнайтед в этом сезоне, которые не имеют ничего общего с деньгами.
- В этом мнении Моуриньо есть большой изъян. Если бы Пеп руководил этой командой Юнайтед, я считаю, что они выиграли бы титул. Вернитесь к началу сезона и сравните друг с другом игроков этих команд.
Был ли Эдерсон сильнее Давида де Хеа? Были ли центральные беки Сити Стоунз и Отаменди сильнее Байи и Джонса? Неужели все поклонники Юнайтед предпочли бы видеть в своём клубе Фернандиньо, а не Матича?
Юнайтед установил мировой трансферный рекорд, подписав Погба, затем они сделали Ромелу Лукаку самым дорогим игроком, купленным в АПЛ прошлым летом. Какие ещё клубы делали такие огромные заявления о своих намерениях?
Сколько фанатов Юнайтед обменяли бы Маркуса Рэшфорда на Рахима Стерлинга год назад? Была ли репутация Марсьяля на момент присоединения к Юнайтед выше, чем репутация Лероя Зане на момент присоединения к Сити?
Люк Шоу, несмотря на то, что был подписан до прихода Моуриньо, стоил клубу 30 миллионов фунтов. Пеп подписал Габриэла Жезуса за меньшие деньги. Все жалобы Жозе относительно денег и цен игроков не имеют под собой оснований.
Мы можем продолжить и далее. Там, где Моуриньо видит неспособность игроков по тем или иным причинам выполнить тактический план, уверен, Пеп нашёл бы иной способ и другой подход к составу, который, по мнению Моуриньо, просто нуждается в укреплении.
Даже сейчас у Юнайтед есть дорогие супер-звёзды или футболисты, которые на момент перехода в клуб имели огромный бэкграунд. Мхитарян, Погба, Лукаку... Стали ли они сильнее под руководством Моуриньо? Этот вопрос должен беспокоить тренера команды. Начинает казаться, что у менеджера просто нет терпения или желания улучшать и развивать то, что у него есть.
Сити находится впереди, потому что там работают с игроками, развивают их, а не просто полагаются на имеющееся качество уже готовых звёзд. Моуриньо полагается на более опытных игроков. Если вы хотите развивать свой клуб или вывести на новый уровень качество игры команды, вы не зовёте Моуриньо. Он тренер, который заточен исключительно на получение наград с уже готовым сильным опытным составом, если игроки по тем или иным причинам не дают результат, не могут выполнить его требования, он уходит. Его репутация тренера мирового класса основана на способности найти способ победить.
Если бы Моуриньо тренировал нынешний Сити, они бы не играли в такой футбол, который мы наблюдаем сегодня. Символ всей работы Моуриньо - Кевин де Брюйне, который при Моуриньо тренировался в Челси, а затем был продан.
Я слышал со всех сторон аргументы такого плана, что Кевин, как и Мо Салах в то время не соответствовали уровню, а Челси от их продажи не стал слабее. Но разве другие менеджеры вот так запросто избавились бы от большого таланта? Или бы они постарались найти способ воспитать его в долгосрочных перспективах клуба? Трудно поверить в то, что Гвардиола, тренируя де Брюйне в более юном возрасте, не разглядел бы в нём задатки супер-игрока.
Гвардиола, приходя в клуб, работает с прицелом на перспективу, не забывая и о текущих результатах. Моуриньо интересуют только мгновенные результаты. Игроки, которые могут преуспеть через 2-3 года ему не нужны, поскольку он редко находится в клубе так долго.
Жозе в прошлом, возможно, и заслуживал сочувствия, но не сейчас. Не сейчас, когда он работает в одном из самых больших и богатых клубов мира, когда они тратят чуть ли не больше всех в Европе, когда единственным способом не отстать от своего заклятого соперника является работа на тренировочном поле и проявление хитрости при управлении.
Именно это отличало сэра Алекса Фергюсона от всех остальных. Когда Челси и Сити в финансовом плане вполне могли соперничать с Юнайтед на трансферном рынке, он не только оставлял свой клуб конкурентоспособным, но и обеспечивал титулы. Это произвело на меня огромное впечатление. С того момента, как он ушёл в отставку, Юнайтед потратил больше, чем за всё время его нахождения на посту менеджера.
Это и
указывает на различия между Сити и Юнайтед в этом сезоне, которые не имеют ничего общего с деньгами.