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Каррагер: «Гвардиола выиграл бы Премьер-Лигу с нынешним составом „Манчестер Юнайтед“»

вчера, 23:47

Экс-футболист сборной Англии Джейми Каррагер считает, что Хосеп Гвардиола с легкостью мог бы выиграть чемпионат Англии с нынешним составом «Манчестер Юнайтед», которым сейчас руководит Жозе Моуриньо.

«Уверен, Гвардиола выиграл бы Премьер-Лигу с нынешним составом „Манчестер Юнайтед“. Моуриньо говорит, что разница между „Манчестер Юнайтед“ и „Манчестер Сити“ - это деньги. Но это слишком слабый аргумент», - сказал Каррагер.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
сегодня в 06:53
Все уже давно должны понять что Жозе пытается оправдать неудачи за счёт других. У него всегда были топ клубы с топ составом, исключение Порту, но и там было золотое поколение, какое было и у Пепа в Барселоне. Моуриньо второй год подряд вчистую проиграл АПЛ и шансы на ЛЧ не высокие. За то возьмёт какой нибудь Кубок Лиги или ЛЕ и все будут говорить что он молодец, выигрывает титулы.
Ice van Reed
Ice van Reed ответил 3 к 1
сегодня в 02:14
3 к 1:
without_title_APL_Carragher@google.com
Благодарю!
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Armyan4eG
сегодня в 02:11
Armyan4eG:
Как бы рекорд БАрсы Гвардиолы никто еще не побил и вряд ли побьет в ближайшее время. 6 кубков за год, 6 из всех возможных... Но наверно ты умнее всех и рассуждаешь даже не имея инфы как будто профи как Каррагер... смешно!
Смешно, что имея команду которая взял требл в прошлом сезоне, возглавит и ложануться в Европе, ладно бы сезон так и на второй тоже самое. Я не Карагер и слава богу. Ну а смех без причины признак, ну ты в курсе
Armyan4eG
Armyan4eG ответил Ice van Reed
сегодня в 02:01
Ice van Reed:
Различие между Мауриньо и Гвардиолой, один берет ерокубки разных мастей с разными командами, другой( только внутринний чемп ему и подвластен) с Барселоной!
Как бы рекорд БАрсы Гвардиолы никто еще не побил и вряд ли побьет в ближайшее время.
6 кубков за год, 6 из всех возможных...
Но наверно ты умнее всех и рассуждаешь даже не имея инфы как будто профи как Каррагер... смешно!
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 01:31
Не факт
3 к 1
3 к 1 ответил Ice van Reed
сегодня в 01:17
Ice van Reed:
Скинь мне его эмейл
without_title_APL_Carragher@google.com
3 к 1
3 к 1
сегодня в 01:11
Гвардиола ещё и с Сити ничего не выиграл. То, что состав МЮ позволяет бороться за чемпионство - нет сомнений. И самое слабое звено команды именно Моуриньо, с этим не поспоришь.
Капитан Смoллетт
Капитан Смoллетт
сегодня в 00:54
Каррагер уже готов примазатья к успехам ман сити лишь бы задеть жозе и мю, как то очень удобно он забыл о делах ливера...
Ice van Reed
Ice van Reed ответил sihafazatron
сегодня в 00:47
sihafazatron:
каррагеру пиши
Скинь мне его эмейл
sihafazatron
sihafazatron ответил Ice van Reed
сегодня в 00:46
Ice van Reed:
Различие между Мауриньо и Гвардиолой, один берет ерокубки разных мастей с разными командами, другой( только внутринний чемп ему и подвластен) с Барселоной!
каррагеру пиши
Ice van Reed
Ice van Reed ответил sihafazatron
сегодня в 00:45
sihafazatron:
В своей колонке в The Telegraph Джейми Каррагер даёт интересную оценку словам Моуриньо о том, что разница между Сити и Юнайтед - это количество потраченных средств. - В этом мнении Моуриньо есть большой изъян. Если бы Пеп руководил этой командой Юнайтед, я считаю, что они выиграли бы титул. Вернитесь к началу сезона и сравните друг с другом игроков этих команд. Был ли Эдерсон сильнее Давида де Хеа? Были ли центральные беки Сити Стоунз и Отаменди сильнее Байи и Джонса? Неужели все поклонники Юнайтед предпочли бы видеть в своём клубе Фернандиньо, а не Матича? Юнайтед установил мировой трансферный рекорд, подписав Погба, затем они сделали Ромелу Лукаку самым дорогим игроком, купленным в АПЛ прошлым летом. Какие ещё клубы делали такие огромные заявления о своих намерениях? Сколько фанатов Юнайтед обменяли бы Маркуса Рэшфорда на Рахима Стерлинга год назад? Была ли репутация Марсьяля на момент присоединения к Юнайтед выше, чем репутация Лероя Зане на момент присоединения к Сити? Люк Шоу, несмотря на то, что был подписан до прихода Моуриньо, стоил клубу 30 миллионов фунтов. Пеп подписал Габриэла Жезуса за меньшие деньги. Все жалобы Жозе относительно денег и цен игроков не имеют под собой оснований. Мы можем продолжить и далее. Там, где Моуриньо видит неспособность игроков по тем или иным причинам выполнить тактический план, уверен, Пеп нашёл бы иной способ и другой подход к составу, который, по мнению Моуриньо, просто нуждается в укреплении. Даже сейчас у Юнайтед есть дорогие супер-звёзды или футболисты, которые на момент перехода в клуб имели огромный бэкграунд. Мхитарян, Погба, Лукаку... Стали ли они сильнее под руководством Моуриньо? Этот вопрос должен беспокоить тренера команды. Начинает казаться, что у менеджера просто нет терпения или желания улучшать и развивать то, что у него есть. Сити находится впереди, потому что там работают с игроками, развивают их, а не просто полагаются на имеющееся качество уже готовых звёзд. Моуриньо полагается на более опытных игроков. Если вы хотите развивать свой клуб или вывести на новый уровень качество игры команды, вы не зовёте Моуриньо. Он тренер, который заточен исключительно на получение наград с уже готовым сильным опытным составом, если игроки по тем или иным причинам не дают результат, не могут выполнить его требования, он уходит. Его репутация тренера мирового класса основана на способности найти способ победить. Если бы Моуриньо тренировал нынешний Сити, они бы не играли в такой футбол, который мы наблюдаем сегодня. Символ всей работы Моуриньо - Кевин де Брюйне, который при Моуриньо тренировался в Челси, а затем был продан. Я слышал со всех сторон аргументы такого плана, что Кевин, как и Мо Салах в то время не соответствовали уровню, а Челси от их продажи не стал слабее. Но разве другие менеджеры вот так запросто избавились бы от большого таланта? Или бы они постарались найти способ воспитать его в долгосрочных перспективах клуба? Трудно поверить в то, что Гвардиола, тренируя де Брюйне в более юном возрасте, не разглядел бы в нём задатки супер-игрока. Гвардиола, приходя в клуб, работает с прицелом на перспективу, не забывая и о текущих результатах. Моуриньо интересуют только мгновенные результаты. Игроки, которые могут преуспеть через 2-3 года ему не нужны, поскольку он редко находится в клубе так долго. Жозе в прошлом, возможно, и заслуживал сочувствия, но не сейчас. Не сейчас, когда он работает в одном из самых больших и богатых клубов мира, когда они тратят чуть ли не больше всех в Европе, когда единственным способом не отстать от своего заклятого соперника является работа на тренировочном поле и проявление хитрости при управлении. Именно это отличало сэра Алекса Фергюсона от всех остальных. Когда Челси и Сити в финансовом плане вполне могли соперничать с Юнайтед на трансферном рынке, он не только оставлял свой клуб конкурентоспособным, но и обеспечивал титулы. Это произвело на меня огромное впечатление. С того момента, как он ушёл в отставку, Юнайтед потратил больше, чем за всё время его нахождения на посту менеджера. Это и указывает на различия между Сити и Юнайтед в этом сезоне, которые не имеют ничего общего с деньгами.
Различие между Мауриньо и Гвардиолой, один берет ерокубки разных мастей с разными командами, другой( только внутринний чемп ему и подвластен) с Барселоной!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:15
В своей колонке в The Telegraph Джейми Каррагер даёт интересную оценку словам Моуриньо о том, что разница между Сити и Юнайтед - это количество потраченных средств.

- В этом мнении Моуриньо есть большой изъян. Если бы Пеп руководил этой командой Юнайтед, я считаю, что они выиграли бы титул. Вернитесь к началу сезона и сравните друг с другом игроков этих команд.

Был ли Эдерсон сильнее Давида де Хеа? Были ли центральные беки Сити Стоунз и Отаменди сильнее Байи и Джонса? Неужели все поклонники Юнайтед предпочли бы видеть в своём клубе Фернандиньо, а не Матича?

Юнайтед установил мировой трансферный рекорд, подписав Погба, затем они сделали Ромелу Лукаку самым дорогим игроком, купленным в АПЛ прошлым летом. Какие ещё клубы делали такие огромные заявления о своих намерениях?

Сколько фанатов Юнайтед обменяли бы Маркуса Рэшфорда на Рахима Стерлинга год назад? Была ли репутация Марсьяля на момент присоединения к Юнайтед выше, чем репутация Лероя Зане на момент присоединения к Сити?

Люк Шоу, несмотря на то, что был подписан до прихода Моуриньо, стоил клубу 30 миллионов фунтов. Пеп подписал Габриэла Жезуса за меньшие деньги. Все жалобы Жозе относительно денег и цен игроков не имеют под собой оснований.

Мы можем продолжить и далее. Там, где Моуриньо видит неспособность игроков по тем или иным причинам выполнить тактический план, уверен, Пеп нашёл бы иной способ и другой подход к составу, который, по мнению Моуриньо, просто нуждается в укреплении.

Даже сейчас у Юнайтед есть дорогие супер-звёзды или футболисты, которые на момент перехода в клуб имели огромный бэкграунд. Мхитарян, Погба, Лукаку... Стали ли они сильнее под руководством Моуриньо? Этот вопрос должен беспокоить тренера команды. Начинает казаться, что у менеджера просто нет терпения или желания улучшать и развивать то, что у него есть.

Сити находится впереди, потому что там работают с игроками, развивают их, а не просто полагаются на имеющееся качество уже готовых звёзд. Моуриньо полагается на более опытных игроков. Если вы хотите развивать свой клуб или вывести на новый уровень качество игры команды, вы не зовёте Моуриньо. Он тренер, который заточен исключительно на получение наград с уже готовым сильным опытным составом, если игроки по тем или иным причинам не дают результат, не могут выполнить его требования, он уходит. Его репутация тренера мирового класса основана на способности найти способ победить.

Если бы Моуриньо тренировал нынешний Сити, они бы не играли в такой футбол, который мы наблюдаем сегодня. Символ всей работы Моуриньо - Кевин де Брюйне, который при Моуриньо тренировался в Челси, а затем был продан.

Я слышал со всех сторон аргументы такого плана, что Кевин, как и Мо Салах в то время не соответствовали уровню, а Челси от их продажи не стал слабее. Но разве другие менеджеры вот так запросто избавились бы от большого таланта? Или бы они постарались найти способ воспитать его в долгосрочных перспективах клуба? Трудно поверить в то, что Гвардиола, тренируя де Брюйне в более юном возрасте, не разглядел бы в нём задатки супер-игрока.

Гвардиола, приходя в клуб, работает с прицелом на перспективу, не забывая и о текущих результатах. Моуриньо интересуют только мгновенные результаты. Игроки, которые могут преуспеть через 2-3 года ему не нужны, поскольку он редко находится в клубе так долго.

Жозе в прошлом, возможно, и заслуживал сочувствия, но не сейчас. Не сейчас, когда он работает в одном из самых больших и богатых клубов мира, когда они тратят чуть ли не больше всех в Европе, когда единственным способом не отстать от своего заклятого соперника является работа на тренировочном поле и проявление хитрости при управлении.

Именно это отличало сэра Алекса Фергюсона от всех остальных. Когда Челси и Сити в финансовом плане вполне могли соперничать с Юнайтед на трансферном рынке, он не только оставлял свой клуб конкурентоспособным, но и обеспечивал титулы. Это произвело на меня огромное впечатление. С того момента, как он ушёл в отставку, Юнайтед потратил больше, чем за всё время его нахождения на посту менеджера.

Это и
указывает на различия между Сити и Юнайтед в этом сезоне, которые не имеют ничего общего с деньгами.
The Frei
The Frei ответил zenit advokaat
сегодня в 00:03
zenit advokaat:
хосеп выиграл бы с хадерсфилдем а вот маур проиграл бы с мс и с мю и с челси
У Жозе с Челси 3 чемпионства, так что 3й пункт мимо...
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
вчера в 23:55
Жозе со своим автобусом и нытьем уже надоедает. Почти 300 млн на трансферы ему кажутся не достаточными
zenit advokaat
zenit advokaat
вчера в 23:54
хосеп выиграл бы с хадерсфилдем
а вот маур проиграл бы с мс и с мю и с челси
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