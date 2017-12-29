Каррагер: «Гвардиола выиграл бы Премьер-Лигу с нынешним составом „Манчестер Юнайтед“»

Экс-футболист сборной Англии Джейми Каррагер считает, что Хосеп Гвардиола с легкостью мог бы выиграть чемпионат Англии с нынешним составом «Манчестер Юнайтед», которым сейчас руководит Жозе Моуриньо.

«Уверен, Гвардиола выиграл бы Премьер-Лигу с нынешним составом „Манчестер Юнайтед“. Моуриньо говорит, что разница между „Манчестер Юнайтед“ и „Манчестер Сити“ - это деньги. Но это слишком слабый аргумент», - сказал Каррагер.