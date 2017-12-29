Каррагер: «В прошлом Моуриньо можно было симпатизировать, но сейчас - нет»

Экс-футболист сборной Англии Джейми Каррагер раскритиковал главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо, который недавно пожаловался на то, что «Манчестер Сити» может позволить себе тратить на трансферном рынке больше, чем это делает МЮ:

«В прошлом Моуриньо можно было симпатизировать, но сейчас - нет.

Только не тренеру в одном из самых богатых клубов мира, потратившему больше, чем большинство клубов Европы. Единственный способ борьбы с твоим главным соперником - работать не меньше его на тренировочном поле, а также с помощью более сильного тренера».