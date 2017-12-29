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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 1.15 8 17
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 1.27 6.2 9.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.3 5.2 11
Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 2.07 3.47 3.5
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло Фонбет 1.28 5.55 10.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио Фонбет 2.23 3.5 3.1
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 15 6.1 1.21
Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс Фонбет 1.33 5.1 8.5
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Каррагер: «В прошлом Моуриньо можно было симпатизировать, но сейчас - нет»

вчера, 22:37

Экс-футболист сборной Англии Джейми Каррагер раскритиковал главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо, который недавно пожаловался на то, что «Манчестер Сити» может позволить себе тратить на трансферном рынке больше, чем это делает МЮ:

«В прошлом Моуриньо можно было симпатизировать, но сейчас - нет.

Только не тренеру в одном из самых богатых клубов мира, потратившему больше, чем большинство клубов Европы. Единственный способ борьбы с твоим главным соперником - работать не меньше его на тренировочном поле, а также с помощью более сильного тренера».

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Все комментарии
Red-green-Hooligans
Red-green-Hooligans
сегодня в 00:51
Средненький бывший защитник поучает тренера с кучей трофеев в клубах с абсолютно разным бюджетом, мдааа...
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 00:38
Ибо гиены ждут пока Акелла промахнется, ведь в прошлом сезоне МЮ не брезговал ни одним из титулов, в оличает от твоего клуба) Мауриньо побеждает в финалах, а не проигрывает...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 23:53
Джейми в эксперты заделался?)))
VIPded
VIPded
вчера в 23:44
Хорошо сказано. Особенный давно уже стал асабливым...
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
вчера в 23:02
Растерял всю особенность
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