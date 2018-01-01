ЦСКА ведёт борьбу со «Спортингом» за перспективного бразильца

Полузащитник «Флуминенсе» Вендел по-прежнему находится в сфере трансферных интересов ЦСКА, утверждают бразильские СМИ.

По слухам, «армейцы» уже даже перешли к активным действиям в попытке подписать 20-летнего хавбека, предложив за него клубу из Рио-де-Жанейро 8 млн евро. При этом источник сообщает, что конкуренцию москвичам в борьбе за футболиста может составить лиссабонский «Спортинг». Сам футболист, если верить информации, предпочтет перебраться в Португалию, но ЦСКА предлагает ему более выгодный контракт.