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ЦСКА ведёт борьбу со «Спортингом» за перспективного бразильца

вчера, 20:11

Полузащитник «Флуминенсе» Вендел по-прежнему находится в сфере трансферных интересов ЦСКА, утверждают бразильские СМИ.

По слухам, «армейцы» уже даже перешли к активным действиям в попытке подписать 20-летнего хавбека, предложив за него клубу из Рио-де-Жанейро 8 млн евро. При этом источник сообщает, что конкуренцию москвичам в борьбе за футболиста может составить лиссабонский «Спортинг». Сам футболист, если верить информации, предпочтет перебраться в Португалию, но ЦСКА предлагает ему более выгодный контракт.

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Все комментарии
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил vka1970
сегодня в 01:29
vka1970:
Очень смешно. ЦСка и борется. Этого было бы вполне достаточно ........
    Морозовский
    Морозовский
    сегодня в 01:04
    Коням пригодится!
    Kerri
    Kerri
    сегодня в 00:34
    Да он армейцам не особо нужен.
    cpartak60
    cpartak60
    сегодня в 00:07
    цска надо усиливаться к матчам ле!
    time out
    time out ответил cska.78
    вчера в 23:34
    cska.78:
    Ждем трансферов!
    Вся страна затаила дыхание в ожидании, раскошелится Гинер или нет.
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 23:30
    Если нужен ,то подпишут,а если нет,тогда нет...
    VIPded
    VIPded
    вчера в 23:13
    Селекции виднее. Удачи ЦСКА!!!
    Jum13
    Jum13 ответил vka1970
    вчера в 23:09
    vka1970:
    Очень смешно. ЦСка и борется. Этого было бы вполне достаточно ........
    Просто Спартак не знает, что такое бороться
    борька
    борька
    вчера в 22:59
    Наш парень
    Батя в здании
    Батя в здании
    вчера в 21:54
    кони?)) ахахаха, скорее поверю, что Амкар кого то подпишет))
    СSКА
    СSКА
    вчера в 21:43
    Ну поперли новости ,https://www.gazetaesportiva.com/
    СПАСИБО
    vka1970
    vka1970
    вчера в 21:42
    Очень смешно.
    ЦСка и борется.
    Этого было бы вполне достаточно ........
    Крейсер
    Крейсер
    вчера в 21:35
    Нафига им бразилец?
    Скоро дети Игнашевича и Березуцких будут готовы играть за основу.
    loko7
    loko7
    вчера в 21:32
    Ну если перспективный, то надо побороться за него.
    cska.78
    cska.78 ответил Ангел неБесГрешен
    вчера в 21:25
    Ангел неБесГрешен:
    Пойдёт в Португалию. Язык, страна, условия работы, сам клуб солиднее. Конюшня может только деньгами переманить, но от скупого гинера денег не дождёшься...
    А потом еще "физруки" после сезона в Питере получают очень хорошее пособие!
    cska.78
    cska.78 ответил Ангел неБесГрешен
    вчера в 21:22
    Ангел неБесГрешен:
    Пойдёт в Португалию. Язык, страна, условия работы, сам клуб солиднее. Конюшня может только деньгами переманить, но от скупого гинера денег не дождёшься...
    Миллер зато щедрый очень, всех переманивает деньгами, лишь бы другим не досталось и готов платить 40 лавочникам столько, сколько не получают основные игроки в других клубах!
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 21:19
    Побольше хороших ИГРОКОВ В НАШЕ ПЕРВЕНСТВО, ИНТЕРЕСНЕЕ БУДЕТ.
    Брулин
    Брулин
    вчера в 21:19
    Даже если правда деньги появились, ну какой хавбек??? Защита дырявая, в нападении никого, а они покупают в самую заполненную линию
    Есть медали
    Есть медали
    вчера в 21:15
    Так понимаю, нормального вида на сайте больше не будет?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 21:03
    Пойдёт в Португалию. Язык, страна, условия работы, сам клуб солиднее. Конюшня может только деньгами переманить, но от скупого гинера денег не дождёшься...
    mc_borrow
    mc_borrow
    вчера в 20:50
    Судя по новостям о ПСЖ, этот игрок вряд ли достанется ЦСКА. Но если достанется - будет отличная покупка :)
    MALOVAR
    MALOVAR
    вчера в 20:28
    конечно португалия,и думать нечего
    Филипповых
    Филипповых
    вчера в 20:27
    Негры нужны цыэска и побольше
    cska.78
    cska.78
    вчера в 20:21
    Ждем трансферов!
    Jum13
    Jum13
    вчера в 20:16
    Главное, чтобы до ума довели
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 20:16
    ЦСКА берет очередной кредит.
    cska plus
    cska plus
    вчера в 20:15
    Нужен опытный нап.
    Colonist
    Colonist
    вчера в 20:13
    Если правда, то молодцы!
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