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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 1.15 8 17
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 1.27 6.2 9.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.3 5.2 11
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14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 2.07 3.47 3.5
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло Фонбет 1.28 5.55 10.5
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Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
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«Спартак» предложит 7 млн евро за защитника «Сантоса»

вчера, 20:53

«Спартак» проявляет интерес к защитнику «Сантоса» Лукасу Вериссимо, утверждает источник.

По слухам, «красно-белые» готовят бразильскому клубу предложение в размере 7 млн евро за 22-летнего футболиста. При этом ранее «Сантос» отвечал отказами на предложения «Сент-Этьена», «Удинезе» и «Бенфики» по игроку в размере 8 млн евро.

Действующий контракт Вериссимо с бразильским клубом рассчитан до 2022 года.

Напомним, что сегодня «Спартак» заключил соглашение с полузащитником Николаем Тюниным, выступавшим за подмосковные «Химки».

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Все комментарии
mat73
mat73
сегодня в 05:48
В Спартак! К Каррере!
jobss
jobss ответил вoлгoдoн
вчера в 23:52
вoлгoдoн:
Привет,Джобс справедливый. К чему этот цирк предновогодний? Слишком плохо про Вову Путина пишут,или Зюганов сайт взломал?
Привет. Все возникшие проблемы уже решаются. Приносим извинения
Footbolista
Footbolista ответил jobss
вчера в 23:51
jobss:
Полная версия не предназначена для размеров экрана телефона. Попробуйте перейти на мобильную версию
Да я в курсе...старая версия тоже не была предназначена, но работала нормально...меня устраивала...спасибо за ответ...
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил jobss
вчера в 23:49
jobss:
Полная версия не предназначена для размеров экрана телефона. Попробуйте перейти на мобильную версию
Привет,Джобс справедливый.
К чему этот цирк предновогодний? Слишком плохо про Вову Путина пишут,или Зюганов сайт взломал?
jobss
jobss ответил Footbolista
вчера в 23:45
Footbolista:
Я не программист, техническую сторону описать точно не смогу, но как юзеру очень все неудобно...тормозит..когда пишу сообщение...картинка прыгает при просмотрах...использую полную версию сайта, не мобильную...на старом дизайне таких проблем не было...
Полная версия не предназначена для размеров экрана телефона. Попробуйте перейти на мобильную версию
Footbolista
Footbolista ответил jobss
вчера в 23:41
jobss:
Какие проблемы на смартфоне?
Я не программист, техническую сторону описать точно не смогу, но как юзеру очень все неудобно...тормозит..когда пишу сообщение...картинка прыгает при просмотрах...использую полную версию сайта, не мобильную...на старом дизайне таких проблем не было...
jobss
jobss ответил Footbolista
вчера в 23:35
Footbolista:
Уважаемые админы! Известно же, что все гениальное - ПРОСТО...а новый дизайн сайта настолько негениален...что нет слов... На desktop еще как то возможно общаться, на смартфоне - это тихий ужас...
Какие проблемы на смартфоне?
Footbolista
Footbolista
вчера в 23:32
Уважаемые админы! Известно же, что все гениальное - ПРОСТО...а новый дизайн сайта настолько негениален...что нет слов...
На desktop еще как то возможно общаться, на смартфоне - это тихий ужас...
cska.78
cska.78 ответил Ruslan Volkov
вчера в 22:39
Ruslan Volkov:
Адриано год играет,а твой хваленный Витиньо сколько лет играет за Цска? Молчал бы уже
И сколько лет играет Витиньо в ЦСКА? Чушь не пори, календарный год и отыграл всего, до этого аренда :)
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Ваня лучший
вчера в 22:33
Ваня лучший:
При всем при том, Витиньо забил ровно столько же сколько и суперхваленый Л. Адриано, хотя играл второго( оттянутого форварда) . А трансферы - палка о двух концах, там вероятность попадания в цель с учетом многочисленных промахов Спартака очень мала.
И кто больше пользы принес?) Ну, вот объективно? Зе и Адриано и в обороне помогают и на них можно закинуть, да так, что они так за мяч цепляются, что аж центр дефы успевают в штрафную соперника добежать.
А какая от Витинью польза, кроме забитых голов?
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответил Ваня лучший
вчера в 22:33
Адриано год играет,а твой хваленный Витиньо сколько лет играет за Цска? Молчал бы уже
Ваня лучший
Ваня лучший ответил AntiherQ1488
вчера в 22:29
AntiherQ1488:
А Витиньо? Тоже не белещет. Поэтому в цска тактика - нет трансферов - нет провалов?
При всем при том, Витиньо забил ровно столько же сколько и суперхваленый Л. Адриано, хотя играл второго( оттянутого форварда) . А трансферы - палка о двух концах, там вероятность попадания в цель с учетом многочисленных промахов Спартака очень мала.
RMUKMU
RMUKMU
вчера в 22:29
Отказали Удинезе, Сент-Этьену, Бенфике. Всеми силами портят Лукасу карьеру.
jobss
jobss ответил AntiherQ1488
вчера в 22:19
AntiherQ1488:
Я не программист, не скажу точно, как это называется, но почему то у вас отключается что то типа флеша, или чего то, что отвечает за оперативную информацию, типа ответа, просмотра лайков, показания комментария с троллингом. Просто не показывает, не открывает итд. Приходится заходить в новости, а потом искать тему заново, чтоб ответить или поставить лайк. Возможно, вам это поможет понять, что сломалось.
Спасибо, постараемся решить проблему как можно скорее
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил jobss
вчера в 22:10
jobss:
Здравствуйте. Какая у Вас проблема?
Я не программист, не скажу точно, как это называется, но почему то у вас отключается что то типа флеша, или чего то, что отвечает за оперативную информацию, типа ответа, просмотра лайков, показания комментария с троллингом. Просто не показывает, не открывает итд.
Приходится заходить в новости, а потом искать тему заново, чтоб ответить или поставить лайк.
Возможно, вам это поможет понять, что сломалось.
Томик
Томик ответил Ваня лучший
вчера в 22:09
Ваня лучший:
Я понимаю, что при наличии таких звезд как Ещенко и Камбаров упоминать М. Фернандеса как то неудобно.
Хорошо, что Вы сами это понимаете.
cska.78
cska.78 ответил jobss
вчера в 22:05
jobss:
Спасибо, будем сейчас разбираться

Вот я нажал на ответ, попал на новость и ответить Вам не смог! Перезашел опять на новость и тогда получилось!
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил jobss
вчера в 22:03
jobss:
Здравствуйте. Какая у Вас проблема?
Та же ерунда с сообщениями под троллингом, надо перезаходить каждый раз, очень бесит. Какой диалог можно выстроить, если каждый раз приходится жать на новости, и искать тему, чтоб увидеть лайки, кто кому ставил, сообщения и появилась возможность ответить. Браузер менял - толку - 0.
jobss
jobss ответил cska.78
вчера в 22:03
cska.78:
Здравствуйте! Нет возможности ответить оппоненту, если заходишь через профиль, или оповещение, когда есть ответ! Такая же ерунда и с лайками! Приходиться для каждого ответа заново заходить в новость, через раздел новости!
Спасибо, будем сейчас разбираться
cska.78
cska.78 ответил jobss
вчера в 22:00
jobss:
Здравствуйте. Какая у Вас проблема?
Здравствуйте! Нет возможности ответить оппоненту, если заходишь через профиль, или оповещение, когда есть ответ! Такая же ерунда и с лайками! Приходиться для каждого ответа заново заходить в новость, через раздел новости!
Фата лист
Фата лист
вчера в 22:00
Не получается у Спартака с бразильским рынком...
jobss
jobss ответил cska.78
вчера в 21:56
cska.78:
Работает, но замучаешься теперь на каждый ответ перезаходить :) Надеюсь исправят скоро :)
Здравствуйте. Какая у Вас проблема?
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Ваня лучший
вчера в 21:52
Ваня лучший:
Может ты и поспорил бы по половине, но я привел тебе примерно 20% списка, а там еще звезд "туева туча". Не зря Валера освоил 250 млн. Никто не спорит, что трансфер Оланаре и Траоре был неудачным, даже провальным, но у Спартака и Зенита таких провалов было в несколько раз больше.
А Витиньо? Тоже не белещет.
Поэтому в цска тактика - нет трансферов - нет провалов?
cska.78
cska.78 ответил AntiherQ1488
вчера в 21:50
AntiherQ1488:
Ага, работает) Пасиб. Жесть, я даже не вижу, кто кому лайки ставит, мдааа(( Оставили вам старый сайт, наслаждайтесь(
Работает, но замучаешься теперь на каждый ответ перезаходить :) Надеюсь исправят скоро :)
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил cska.78
вчера в 21:47
cska.78:
Вот ты зашел сюда и ответил мне первый раз, а потом стоп кран :) Если захочешь еще кому ответить, тебе надо опять нажать на новости и зайти в новость эту еще раз :)
Ага, работает) Пасиб. Жесть, я даже не вижу, кто кому лайки ставит, мдааа(( Оставили вам старый сайт, наслаждайтесь(
FILL3286
FILL3286 ответил Ваня лучший
вчера в 21:45
Ваня лучший:
Я твой чукотский язык не понимаю. Если можешь, пиши по-русски.
Я говорю ты считаешь своего фернандеса супер-пупер,а его возят как ребенка и будут возить)) Вон посмотри как лучший игрок чемпионата на замахе убрал твоего героя))))
Ваня лучший
Ваня лучший ответил FILL3286
вчера в 21:43
FILL3286:
У то тебе твой и фернандес! Как ребенка убрал! https://www.soccer0010.com/?new_design=0
Я твой чукотский язык не понимаю. Если можешь, пиши по-русски.
FILL3286
FILL3286 ответил Литейный 4
вчера в 21:40
Литейный 4:
Семилимонный к семинулевым. Символично! :))))
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил AntiherQ1488
    вчера в 21:39
    AntiherQ1488:
    2 Ваня лучший Я бы поспорил по половине, но Уорисс то причем тут?) Его взяли, продали дороже, почти сразу же. А некто, Массимо Каррера не назвал Промеса в пятерке лучших. И что?) Или как говорит Валера: ну и?)
    Может ты и поспорил бы по половине, но я привел тебе примерно 20% списка, а там еще звезд "туева туча". Не зря Валера освоил 250 млн. Никто не спорит, что трансфер Оланаре и Траоре был неудачным, даже провальным, но у Спартака и Зенита таких провалов было в несколько раз больше.
    Литейный 4
    Литейный 4
    вчера в 21:38
    Семилимонный к семинулевым. Символично! :))))
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