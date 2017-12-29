«Спартак» предложит 7 млн евро за защитника «Сантоса»

«Спартак» проявляет интерес к защитнику «Сантоса» Лукасу Вериссимо, утверждает источник.

По слухам, «красно-белые» готовят бразильскому клубу предложение в размере 7 млн евро за 22-летнего футболиста. При этом ранее «Сантос» отвечал отказами на предложения «Сент-Этьена», «Удинезе» и «Бенфики» по игроку в размере 8 млн евро.

Действующий контракт Вериссимо с бразильским клубом рассчитан до 2022 года.

Напомним, что сегодня «Спартак» заключил соглашение с полузащитником Николаем Тюниным, выступавшим за подмосковные «Химки».