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Официальный сайт Габулова объявил о переходе Владимира в «Брюгге»

вчера, 23:06

Голкипер тульского «Арсенала» Владимир Габулов на своем официальном сайте сообщил, что продолжит карьеру в бельгийском «Брюгге». Позже запись была удалена.

В ней говорилось о том, что 34-летний российский футболист подписал с «Брюгге» контракт на полтора года. На ресурсе также были опубликованы слова благодарности Габулова руководству, персоналу и болельщикам «Арсенала» за время, проведенное в команде.

Напомним, что Габулов выступает за «Арсенал» с января 2016 года.

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Все комментарии
Борисыч1
Борисыч1
сегодня в 07:28
Всем, кто напрягся, - расслабиться! )))
С официального сайта Габулова это "объявление" удалено.
Оф.сайты Брюгге и Арсенала-Тула новости о Габулове тоже не подтверждают и даже не упоминают.
memphis
memphis
сегодня в 06:37
Где-то заплакал никому не нужный Дзюба...
Ruslan3132
Ruslan3132
вчера в 23:51
"Залечь на дно в Брюгге" )))
в главных ролях: В.Габулов
fan_Sycheva
fan_Sycheva
вчера в 23:42
Да кому он нужен там)))))))))
Томик
Томик
вчера в 23:40
Смотри ка как Черчесов игроков пристраивает. Заболотный в "Зенит", Габулов в "Брюгге". Волшебство какое-то. Месяц назад сказали бы - подавиться можно от смеха было. А уж до пришествия Саламыча подумал бы, что с головой у сказавшего не всё в порядке, как минимум.
dudka 98
dudka 98
вчера в 23:35
"Официальный сайт Габулова " ахахаха
shtair
shtair
вчера в 23:32
вот это поворот... на старости лет европу поедет покорять
drug01
drug01
вчера в 23:27
Если возьмут то надо пробовать себя,удачи!
Морозовский
Морозовский
вчера в 23:18
Володя молодец! Салямычу надо будет теперь мотаться за тридевять земель на просмотр голкипера!
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