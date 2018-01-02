Официальный сайт Габулова объявил о переходе Владимира в «Брюгге»

Голкипер тульского «Арсенала» Владимир Габулов на своем официальном сайте сообщил, что продолжит карьеру в бельгийском «Брюгге». Позже запись была удалена.
В ней говорилось о том, что 34-летний российский футболист подписал с «Брюгге» контракт на полтора года. На ресурсе также были опубликованы слова благодарности Габулова руководству, персоналу и болельщикам «Арсенала» за время, проведенное в команде.
Напомним, что Габулов выступает за «Арсенал» с января 2016 года.
С официального сайта Габулова это "объявление" удалено.
Оф.сайты Брюгге и Арсенала-Тула новости о Габулове тоже не подтверждают и даже не упоминают.
С официального сайта Габулова это "объявление" удалено.
Оф.сайты Брюгге и Арсенала-Тула новости о Габулове тоже не подтверждают и даже не упоминают.
в главных ролях: В.Габулов
в главных ролях: В.Габулов