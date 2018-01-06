Каррагер считает Де Хеа лучшим голкипером в мире

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер высоко оценивает талант вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа:

«Де Хеа — лучший голкипер в мире, никаких сомнений. Но иногда вы забываете, насколько хорош Куртуа. Можно ли сказать, что он ближе всех к Де Хеа? Не знаю, в каком состоянии вернется Мануэль Нойер, как он проявит себя в „Баварии“. Однако у нас есть и свои замечательные вратари в Премьер-Лиге, и эти двое — лучшие».

Напомним, что испанский кипер фигурировал в числе претендентов на «Золотой мяч».