Ракитич уйдет из «Барселоны», если в клуб придет Коутиньо

Звезда «Барселоны» Лионель Месси общался с полузащитником Иваном Ракитичем, сообщает зарубежная пресса. Хорват сказал аргентинцу, что он покинет каталонский клуб, если сине-гранатовую футболку наденет хавбек «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.

По слухам, стороны уже согласовали трансфер стоимостью 160 млн евро, осталось только уладить последние детали. Впрочем, не всех в «Барселоне» радует эта сделка, ведь бразилец наверняка станет игроком основного состава, и кто-нибудь лишится своего места.

Сам Ракитич ранее отмечал, что у него и так достаточно сильная команда.