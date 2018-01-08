Клуб Ла Лиги намерен арендовать у «Челси» Батшуайи

«Сельта» надеется арендовать у «Челси» нападающего Миши Батшуайи, однако испанский клуб сперва должен дождаться, пока «синие» найдут замену бельгийцу.

Батшуайи перешел в лондонский клуб в 2016 году, но пока так и не смог заручиться доверием главного тренера Антонио Конте, потому появляется на поле редко.

По слухам, «синие» готовы отдать нападающего в аренду. Также ранее стало известно, что «Челси» проявляет интерес к форварду «Вест Хэма» Энди Кэрроллу.