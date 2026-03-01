Матч «Сочи» — «Спартак» перенесли

Матч 19-го тура чемпионата России «Cочи» – «Спартак» перенесён на другую дату. Она станет известна позднее.
Ранее в Сочи объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По этой причине игру, которая должна была стартовать в 16:30 по московскому времени, сначала отложили на час.
Зачем вообще там играть? Пусть домашние матчи например в Екб проводят. Какая разница где на это ... не будут ходить.
В итоге на матч кубка с Динамо совсем времени не будет на отдых.
