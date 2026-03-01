Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Матч «Сочи» — «Спартак» перенесли

сегодня, 17:56
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак16:30 Матч перенесен

Матч 19-го тура чемпионата России «Cочи» – «Спартак» перенесён на другую дату. Она станет известна позднее.

Ранее в Сочи объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По этой причине игру, которая должна была стартовать в 16:30 по московскому времени, сначала отложили на час.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноИгра «Черноморец» — «Торпедо» стартует в 16:45 по московскому времени
Сегодня, 16:23
ОфициальноНачало матча РПЛ «Сочи» — «Спартак» отложено на час
Сегодня, 16:12
Судья отправил игроков матча «Черноморец» — «Торпедо» в раздевалки
Сегодня, 15:45
ОфициальноПоединок «Сочи» и «Спартака» стартует в запланированное время
Сегодня, 15:25
Глава РПЛ надеется на проведение встречи «Сочи» и «Спартака»
Сегодня, 14:57
ОфициальноНачало матча «Сочи» — «Спартак» может быть отложено
Сегодня, 14:38
Сортировать
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 19:54
Странно, что матч не отменили раньше...
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 19:14
Короче, решили лучше перебздеть, чем недобздеть ...
Groboyd
Groboyd
сегодня в 19:05
А вот нельзя было сейчас сыграть в 19.00 или 19.30? Или 2 матча в одно время нельзя?
ABir
ABir
сегодня в 18:27
После такого разворота надо, чтобы на Украине весь чемпионат на год перенесли или приостановили.
Groboyd
Groboyd
сегодня в 18:25
    Capral
    Capral
    сегодня в 18:20
    Страдаете вы не от Сочи. A матч, я надеюсь, на завтра не перенесут, хватит ума подумать...
    Groboyd
    Groboyd
    сегодня в 18:17, ред.
    Бл..., страдаем из-за го...клуба, который никому не нужен. Болельщиков у Сочи нет, да там вообще ни... нет. Быстрее бы уже вылетели из РПЛ.
    Зачем вообще там играть? Пусть домашние матчи например в Екб проводят. Какая разница где на это ... не будут ходить.
    В итоге на матч кубка с Динамо совсем времени не будет на отдых.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 18:16
    матч надо перенести в Москву.
    Capral
    Capral
    сегодня в 18:13
    А пока смотрю МЮ, у которого, НХ не получается. На 36мин., получилась зрячая комбинашка, так и её, два м....а запороли, столкнувшись друг с другом...
    shur
    shur ответ lotsman (раскрыть)
    сегодня в 18:08
    ....футбол - игра мирная!!! Какое настроение на трибунах, такая атмосфера на поле, всё взаимосвязано, любой ценой - здесь не работает!!!
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 18:07, ред.
    Такое сейчас время, приходится подстраиватся под ситуацию. Но Спартак, я думаю, возмёт свои очки в любом случае.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 18:04
    Блин, а можно поменять как-то время, в которое мы живём. Хочется футбола
    Capral
    Capral
    сегодня в 18:04
    Ну ладно. Хотелось посмотреть на Спартак, на нового тренера... Очень надеюсь, что перенесли не на завтра, а на более поздний срок. Удачи Спартаку!!!!!!! Никогда не скрывал своего Уважения и Симпатий к Величайшему советскому Клубу!!!!!!!
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     