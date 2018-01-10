Венгер: «Если Азару так сильно досталось, то почему он пошёл бить пенальти?»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер вновь высказался по поводу пенальти в матче 22-го тура АПЛ против «Челси» (2:2). На 67-й минуте встречи полузащитник «синих» Эден Азар реализовал одиннадцатиметровый, который сам же и заработал.

«На повторе можно увидеть, как быстро Азар оказывается на газоне и как он бежит исполнять пенальти, когда его назначают. Если ему так сильно досталось, почему он пошёл его пробивать? Я понимаю, что, как профессионал, он выжал из этого эпизода максимальную выгоду. Я не обвиняю Азара, он действовал очень профессионально, чтобы заработать для своей команды пенальти, и у него это очень хорошо получилось».