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    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
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20:30 Идет первый тайм, 27’ Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 1:0 Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон Фонбет 1.28 6 12.5
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19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб РеннРенн 0:3 Логотип футбольный клуб МарсельМарсель Фонбет 3.95 3.4 1.95
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МонпельеМонпелье -:- Логотип футбольный клуб МонакоМонако Фонбет 3.1 3.2 2.35
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Агент: «Рассматриваем варианты с арендой Давыдова в российский клуб»

сегодня, 15:11

Нападающий «Спартака» Денис Давыдов готовится к переходу в другой клуб в зимнее трансферное окно. Об этом рассказал агент игрока Алексей Сафонов.

«Мы действительно рассматриваем такой вариант, при котором Денис Давыдов отправится в аренду. У нас такое же видение, как и у Карреры, чтобы у Дениса была игровая практика. Есть уже какие-то мысли, переговоры ведутся. Конечно, это клубы из России».

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
сегодня в 20:52
Короче,не знают куда спихнуть,так бы и сказали...
cpartak60
cpartak60 ответил ошалевший
сегодня в 16:35
ошалевший:
5 место давит просто,про 3-0 никто чё то не вспоминает
    cska.78
    cska.78 ответил Klasse
    сегодня в 16:01
    Klasse:
    пхахахахапзхзхап вася, на фото ни одного африканца)))
    Вот так ты, петя, свой бромантановый клуб знаешь, раз ни одного африканца не увидел :)
    Klasse
    Klasse
    сегодня в 15:36
    В Уфу было бы неплохо. В Ростов тоже было бы годно.
    Klasse
    Klasse ответил cska.78
    сегодня в 15:36
    cska.78:
    Из африканского клуба в российский!
    пхахахахапзхзхап вася, на фото ни одного африканца)))
    ошалевший
    ошалевший ответил Остапчук 67
    сегодня в 15:28
    Остапчук 67:
    У лошадей есть несколько комментариев на все случаи жизни. Глушаков и баня, негры и проигрыш "Спартака" "Ливерпулю".
    5 место давит просто,про 3-0 никто чё то не вспоминает
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 15:20
    У лошадей есть несколько комментариев на все случаи жизни.
    Глушаков и баня, негры и проигрыш "Спартака" "Ливерпулю".
    cska.78
    cska.78
    сегодня в 15:15
    Из африканского клуба в российский!
    mat73
    mat73
    сегодня в 15:13
    Давай его к нам в Уфу!
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