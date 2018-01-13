Агент: «Рассматриваем варианты с арендой Давыдова в российский клуб»

Нападающий «Спартака» Денис Давыдов готовится к переходу в другой клуб в зимнее трансферное окно. Об этом рассказал агент игрока Алексей Сафонов.

«Мы действительно рассматриваем такой вариант, при котором Денис Давыдов отправится в аренду. У нас такое же видение, как и у Карреры, чтобы у Дениса была игровая практика. Есть уже какие-то мысли, переговоры ведутся. Конечно, это клубы из России».