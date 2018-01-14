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19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 2.9 3.7 2.25
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19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб АнжеАнже Фонбет 1.42 4.6 7.2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб НантНант -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 11.5 5.8 1.25
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«Манчестер Юнайтед» готов выложить 500 млн евро за Неймара

сегодня, 00:49

Переход нападающего Неймара из «Барселоны» в ПСЖ летом 2017 года за 222 млн евро взорвал умы футбольной общественности.

Однако эта сумма в ближайшем будущем может показаться весьма скромной. Не так давно в СМИ появились слухи о том, что видеть бразильца хотят в «Реале»: якобы мадридский клуб готов заплатить парижанам за Неймара 400 млн евро.

В «Манчестер Юнайтед», по слухам, готовы пойти еще дальше. Будучи не в силах на данный момент тягаться с «Реалом» в спортивных успехах, «красные дьяволы» намерены помешать «сливочным» подписать бразильца, предложив за 25-летнего футболиста 500 млн евро.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:50
Тупой вброс инфы. А Неймар посредственный футболистишко.
ДСА
ДСА
сегодня в 08:44
Неймар конечно хороший футболист, но не на столько же!
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
сегодня в 08:36
Тут один болельщик МЮ недавно называл Баварию денежным мешком) Ну-ну...
Игорь Волков
Игорь Волков
сегодня в 08:07
Остановите планету, Я сойду.
BarsfanBaku
BarsfanBaku
сегодня в 08:06
ну а что , за год пол сумму вытащят от футболок и реклам , больше трансляции и фанаты , за пару лет окупиться . сейчас футбол это бизнес
112910415
112910415
сегодня в 07:40
красивая фантазия
Gahi
Gahi
сегодня в 05:23
Если у Неймара агент отец то удивительного ничего нет он из горло вытошит а затем будет кричать что любит Барселону.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 05:13
Они что все с ума выжили
vastudio
vastudio ответил Jeck Denielse
сегодня в 04:15
Jeck Denielse:
2025 год..... Неймар перешёл в аренду в МС из Реала за 786 млрд фунтов.......или баррелей... Самая крепкая валюта - "1 Неймар"........
Начинаю майнить неймары))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 04:11
Сумасшедшие.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:58
Вот кони неугомонные, за "Спартак" им стыдно.
Сейчас команда Карреры Кубок России возьмет, опять будет стыдно.
В Лигу чемпионов красно-белые непременно попадут, снова будет стыдно.
Чемпионами второй раз подряд станут, как всегда будет стыдно.
А сами, тем временем, тихонечко деградируют.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров ответил Стыдно за зенит
сегодня в 03:50
Стыдно за зенит:
новость утка, но стыдно почему то.. снова за спартак
А почему написал на вывеске про "Зенит"?
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 03:46
Сначала нужно заплатить отступные Моуриньо, чтобы ушел.
А потом уже делать такую серьезную покупку.
рус фан
рус фан
сегодня в 03:35
Агент Неймара с катушек слетел и распространяет в сети свои мечты о проценте.
Австриец анжи
Австриец анжи
сегодня в 03:33
50лямов деревянными его красная це
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
сегодня в 03:10
)
Serge Boykov
Serge Boykov
сегодня в 02:56
Грязный фэйк,а не новость! Это полный бред...Хотели Роналду вернуть, но отступные ге могут заплатить....а тут 5000млн.,бред
RedDevil88
RedDevil88
сегодня в 02:46
кря-кря!
Антибиотик111
Антибиотик111
сегодня в 02:39
Редакция сокера,предлагаю Вам за умеренную плату свои услуги в написании подобного рода бреда(новости).
Иначе на это не отреагируешь,сайт превращается в помойку..
Red-green-Hooligans
Red-green-Hooligans
сегодня в 02:31
бред
Kerri
Kerri
сегодня в 02:03
То, что новость утка понятно. Но такими темпами скоро до лярдов дойдут.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 01:59
Почему ни миллиард? Чего мелочиться? Мир сходит с ума.
311
311 ответил Ice van Reed
сегодня в 01:57
Ice van Reed:
источник The Sun тут все ясно))
Эту утку запустил французкий портал Le10Sport, и ведь зарплату получают люди за это!)
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 01:53
Даже новость стоимостью 500 мульёнов не может перебить тему за великий и могучий СПАРТАК! Оно и понятно - всё таки самая любимая и сильная у россиян команда! Но надо признать на подступах Локо, Краснодар..., дальше идут команды "второго" ряда...))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:38
2025 год.....
Неймар перешёл в аренду в МС из Реала за 786 млрд фунтов.......или баррелей...

Самая крепкая валюта - "1 Неймар"........
BaGMeL
BaGMeL
сегодня в 01:24
Брееееед))) )
НАШЕ ИМЯ ТЕРЕК
НАШЕ ИМЯ ТЕРЕК
сегодня в 01:23
ааааа, сити, даешь миллиард? круговорот неймара в у арабов. или круговорот бабла в футболе xD
Jum13
Jum13
сегодня в 01:23
Будучи не в силах на данный момент тягаться с «Реалом» в спортивных успехах
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Реал 0:1 Вильярреал. Автор телевизор хотя бы смотрит или ему почтовые улитки новости приносят?
Sully
Sully
сегодня в 01:20
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    сегодня в 01:20
    Ну что вы всякую фигню выкладываете.Ни кто в здравом уме 500 млн ни даст.Удалите этот вброс.
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