«Манчестер Юнайтед» готов выложить 500 млн евро за Неймара

Переход нападающего Неймара из «Барселоны» в ПСЖ летом 2017 года за 222 млн евро взорвал умы футбольной общественности.

Однако эта сумма в ближайшем будущем может показаться весьма скромной. Не так давно в СМИ появились слухи о том, что видеть бразильца хотят в «Реале»: якобы мадридский клуб готов заплатить парижанам за Неймара 400 млн евро.

В «Манчестер Юнайтед», по слухам, готовы пойти еще дальше. Будучи не в силах на данный момент тягаться с «Реалом» в спортивных успехах, «красные дьяволы» намерены помешать «сливочным» подписать бразильца, предложив за 25-летнего футболиста 500 млн евро.