Кассано: «Я смеялся, когда Дибалу сравнивали с Месси. Не надо так шутить»

Итальянский нападающий Антонио Кассано, который по-прежнему остается без клуба, поделился мнением о гранде итальянского футбола «Ювентусе»:

«„Ювентус“ снова завоюет Скудетто. Это совсем другой уровень. У клуба и команды превосходная структура, а сидящий на скамейке Массимилиано Аллегри гораздо более сильный тренер, чем все остальные.

Пауло Дибала хороший игрок, но он не чемпион. В прошлом сезоне он демонстрировал отличную форму, его даже сравнивали с Месси. Я смеялся. Давайте не шутить на подобные темы, пожалуйста. Лео по уровню гораздо выше».

Кассано также раскритиковал наставника «Наполи» Маурицио Сарри.