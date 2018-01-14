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16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут 2:1 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 3.8 3.7 1.9
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 4:3 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 3.15 3.65 2.3
Германия. Бундеслига 2017/2018, 18 тур 1 X 2
20:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д 0:0 Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург Фонбет 1.42 4.85 6.6
Испания. Примера 2017/2018, 19 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Франция. Лига 1 2017/2018, 20 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛионЛион 1:1 Логотип футбольный клуб АнжеАнже Фонбет 1.4 4.75 7.4
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб НантНант -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 10.2 5.5 1.28
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Кассано: «Я смеялся, когда Дибалу сравнивали с Месси. Не надо так шутить»

сегодня, 17:44

Итальянский нападающий Антонио Кассано, который по-прежнему остается без клуба, поделился мнением о гранде итальянского футбола «Ювентусе»:

«„Ювентус“ снова завоюет Скудетто. Это совсем другой уровень. У клуба и команды превосходная структура, а сидящий на скамейке Массимилиано Аллегри гораздо более сильный тренер, чем все остальные. 

Пауло Дибала хороший игрок, но он не чемпион. В прошлом сезоне он демонстрировал отличную форму, его даже сравнивали с Месси. Я смеялся. Давайте не шутить на подобные темы, пожалуйста. Лео по уровню гораздо выше».

Кассано также раскритиковал наставника «Наполи» Маурицио Сарри.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808 ответил 3 к 1
сегодня в 20:48
3 к 1:
С Месси можно сравнить Фёдора Конюхова, у них стиль один. А Дибала всё-таки футболист, он бегает на футбольном поле, играет.
Оооо!!! У вас с Князем кризис жанра, совсем ослабли!)))
Хоршая игра Барсы и Месси добьёт вас, как Джменю.)))
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 20:09
Давненько Валюха не захаживала)
Великий Князь
Великий Князь ответил vale46
сегодня в 20:09
    Великий Князь
    Великий Князь
    сегодня в 19:35
    Так и есть, с одной поправкой, Меся тоже не чемпион, он лузер по жизни и сборной. Даже пенку забить не мог в КА. Аха-ха)
    BARCDJIN
    BARCDJIN
    сегодня в 19:24
    Дибалу сглазил Княгинь.Аха-ха)
    Apsny
    Apsny
    сегодня в 18:43
    Эта Бабала ни о чем, стрельнет разок и сдулась.
    barcelonistas
    barcelonistas ответил Reiden
    сегодня в 18:36
    Reiden:
    Слабенько, давай ещё.
    Трикодин пыжится как может, зачем ты его так) Даже не поздоровался с Юрой, он это очень любит))
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    сегодня в 18:30
    Так и нового Роналду в мире тоже нет.
    Reiden
    Reiden ответил 3 к 1
    сегодня в 18:25
    3 к 1:
    С Месси можно сравнить Фёдора Конюхова, у них стиль один. А Дибала всё-таки футболист, он бегает на футбольном поле, играет.
    Слабенько, давай ещё.
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 18:23
    Месси - король футболв, а Дибала в лучшем случае конь.
    alex1990for
    alex1990for ответил MALOVAR
    сегодня в 18:09
    MALOVAR:
    То что аргентинец показал в матче с Реалом заслуживает уважения ,но сколько таких пасов отдал в карьере Пирло)) вот где легенда,посмотрим ,может и арг переосмыслит футбол и его красоту
    а месси мало отдал? да хоть последний пас на альбу с сельтой.
    3 к 1
    3 к 1
    сегодня в 18:04
    С Месси можно сравнить Фёдора Конюхова, у них стиль один. А Дибала всё-таки футболист, он бегает на футбольном поле, играет.
    MALOVAR
    MALOVAR
    сегодня в 17:52
    То что аргентинец показал в матче с Реалом заслуживает уважения ,но сколько таких пасов отдал в карьере Пирло)) вот где легенда,посмотрим ,может и арг переосмыслит футбол и его красоту
    MALOVAR
    MALOVAR
    сегодня в 17:49
    Кассано и сам техничнее Лео ,и я ему верю ,не хватает таких ребят
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