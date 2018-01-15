ФИФА расспросит Родченкова о допинге в российском футболе

ФИФА располагает данными от информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова и подготовила к нему вопросы. Об этом сообщил журналист Sky Sports Брайан Суонсон.

«ФИФА располагает информацией от Родченкова. После проведения первоначального анализа новых данных из московской лаборатории, недавно предоставленных WADA, ФИФА подготовила список конкретных вопросов к адвокату Родченкова, чтобы тот переадресовал их своему клиенту», — пишет Суонсон в своем «твиттере».

В ноябре Родченков заявил, что готов предоставить ФИФА материалы, доказывающие участие российских футболистов в «государственной программе допинга». Эти материалы были вывезены им из России. Всего в списке Родченкова находится 34 игрока.

Российские власти ранее неоднократно заявляли, что в стране нет государственной поддержки применения допинга в спорте.