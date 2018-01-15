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ФИФА расспросит Родченкова о допинге в российском футболе

сегодня, 20:06

ФИФА располагает данными от информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова и подготовила к нему вопросы. Об этом сообщил журналист Sky Sports Брайан Суонсон.

«ФИФА располагает информацией от Родченкова. После проведения первоначального анализа новых данных из московской лаборатории, недавно предоставленных WADA, ФИФА подготовила список конкретных вопросов к адвокату Родченкова, чтобы тот переадресовал их своему клиенту», — пишет Суонсон в своем «твиттере».

В ноябре Родченков заявил, что готов предоставить ФИФА материалы, доказывающие участие российских футболистов в «государственной программе допинга». Эти материалы были вывезены им из России. Всего в списке Родченкова находится 34 игрока.

Российские власти ранее неоднократно заявляли, что в стране нет государственной поддержки применения допинга в спорте.

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Все комментарии
kolpino79
kolpino79
сегодня в 21:09
Да дело не в футболистах и не в ЧМ... Здесь сугубо политика... Санкции, олимпиада. С олимпиадой у них прокатило, взялись за футбол...
zenit advokaat
zenit advokaat
сегодня в 21:03
он че бессмертный что ли??
mat73
mat73
сегодня в 20:55
Ничего хорошего это нам не сулит! Будет очень нехорошо
311
311
сегодня в 20:46
Справедливо ли такой организации, как ФИФА, полагаться на данные одного не совсем здорового человека и на основании этого делать выводы о всем российском спорте?
VIPded
VIPded
сегодня в 20:39
У этого урода из материалов только собственные записки-блокноты...(((
Russian_spb
Russian_spb
сегодня в 20:34
есть большие сомнения в качестве допинга.
им скорее таз го..а дали употребить, а не допинг.
blitz
blitz ответил Don trambon
сегодня в 20:27
Don trambon:
Казанского так же может расспросить про игроков ЦСКА, а спартаковскую братию о игроках зенита. Про спартак могут не спрашивать, в Бразилию придётся лететь.
Тогда им то же придется скрываться в Америке.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил MIKITA463295
сегодня в 20:25
MIKITA463295:
Готовится «площадка» для того чтобы отобрать чм у России и скорее всего прям перед выборами... Фантастика ? Может и фантастика,но от запада можно ожидать любую пакость...
Никто не отберем чм за пол года, и даже меньше. Кто его примет?) Стадионы, инфраструктура. У кого это есть? Билеты.
Don trambon
Don trambon
сегодня в 20:21
Казанского так же может расспросить про игроков ЦСКА, а спартаковскую братию о игроках зенита.

Про спартак могут не спрашивать, в Бразилию придётся лететь.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 20:20
Родченков, чтоб ты сдох!
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 20:15
Готовится «площадка» для того чтобы отобрать чм у России и скорее всего прям перед выборами... Фантастика ? Может и фантастика,но от запада можно ожидать любую пакость...
Mr.Fish-ka
Mr.Fish-ka
сегодня в 20:07
Ага, спросите у Моськи про Слона...

Кстати подсказываю как можно обвинить и футболистов России в допинге, да очень просто - поцарапать пробы.
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