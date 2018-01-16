Недвед: «Буффон еще не решил, когда завершит карьеру»

Вице-президент туринского «Ювентуса» Павел Недвед заявил, что вопрос о том, завершит голкипер команды Джанлуиджи Буффон карьеру по окончании текущего сезона или нет, остается открытым.

«Буффон пока что точно не сказал, что он планирует уйти на пенсию по окончании текущего сезона. Этот вопрос он будет решать с президентом клуба. Посмотрим, как все сложится. Мы всегда рады видеть Буффона на футбольном поле», - сказал Недвед.