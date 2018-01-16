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Недвед: «Буффон еще не решил, когда завершит карьеру»

сегодня, 00:03

Вице-президент туринского «Ювентуса» Павел Недвед заявил, что вопрос о том, завершит голкипер команды Джанлуиджи Буффон карьеру по окончании текущего сезона или нет, остается открытым.

«Буффон пока что точно не сказал, что он планирует уйти на пенсию по окончании текущего сезона. Этот вопрос он будет решать с президентом клуба. Посмотрим, как все сложится. Мы всегда рады видеть Буффона на футбольном поле», - сказал Недвед.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:42
Пусть еще играет
BagioR
BagioR
сегодня в 05:09
Да как не решил. Надо уходить.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 04:46
Буффон, не стоит брать пример с Тотти.
Уходить нужно во время - твое время пришло.
Не надо проводить эксперименты над футболом.
амурец
амурец
сегодня в 02:43
да пусть ещё играет, хоть поржать
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