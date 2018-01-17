Дортмундская «Боруссия» выставила Бартру на трансфер

Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра может покинуть клуб уже в этом месяце. По слухам, «шмели» выставили испанца на трансфер.

Бартра перебрался в «Боруссию» из «Барселоны» в 2016 году за 8 млн евро. Его будущему в дортмундском клубе ничего не угрожало, однако с приходом на тренерский мостик команды Петера Штегера 27-летний футболист перестал попадать не только в стартовый состав, но порой и в заявку «шмелей».

А приобретение «Боруссией» защитника сборной Швейцарии Мануэля Аканджи делает перспективы Бартры в клубе еще более туманными. Наверняка игрок мечтает отправиться на чемпионат мира в составе сборной Испании, потому, судя по всему, он думает о смене клубной прописки.