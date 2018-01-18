Марков рассказал о том, что повлияло на его решение перейти в «Динамо»

Новоиспеченный нападающий «Динамо» Евгений Марков рассказал о том, что повлияло на его решение перейти в московский клуб.



«На самом деле переговоры были довольно длительными, потому что „бело-голубые“ заявили о своём желании приобрести меня ещё по окончании первой части сезона. Я долго думал, всё взвешивал и считаю, что принял правильное решение, подписав соглашение с „Динамо“. Это клуб с большой историей, с тренером, который играл на высоком уровне и понимает футбол изнутри, и с большой армией болельщиков. Что немаловажно.



Что повлияло на мое окончательное решение? Третий телефонный звонок от Дмитрия Валерьевича Хохлова. Мы очень хорошо и конкретно тогда поговорили, после чего я принял твёрдое решение, что хочу связать свою судьбу с „Динамо“».