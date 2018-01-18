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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
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Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
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18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 0:3 Логотип футбольный клуб ЛюцернЛюцерн - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 0:1 Логотип футбольный клуб Шанхай СИПГШанхай СИПГ - - -
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Марков рассказал о том, что повлияло на его решение перейти в «Динамо»

сегодня, 11:53

Новоиспеченный нападающий «Динамо» Евгений Марков рассказал о том, что повлияло на его решение перейти в московский клуб. 

«На самом деле переговоры были довольно длительными, потому что „бело-голубые“ заявили о своём желании приобрести меня ещё по окончании первой части сезона. Я долго думал, всё взвешивал и считаю, что принял правильное решение, подписав соглашение с „Динамо“. Это клуб с большой историей, с тренером, который играл на высоком уровне и понимает футбол изнутри, и с большой армией болельщиков. Что немаловажно.

Что повлияло на мое окончательное решение? Третий телефонный звонок от Дмитрия Валерьевича Хохлова. Мы очень хорошо и конкретно тогда поговорили, после чего я принял твёрдое решение, что хочу связать свою судьбу с „Динамо“».

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Все комментарии
Борисыч1
Борисыч1
сегодня в 19:49
Кто-нибудь может вспомнить в Динамо бомжа, игравшего выше среднего уровня?
Есть медали
Есть медали ответил Дмитрий Аександров
сегодня в 17:34
Дмитрий Аександров:
Посредственный игрок перешел в посредственный клуб, а шуму-то.
шум исходит от тебя только. И то, с неприятным запахом
За адекватность
За адекватность ответил Майкл59ru
сегодня в 12:49
Майкл59ru:
Вот зачем врать? Все же понимают что перешел в Динамо из за возможности остаться хотя бы ещё на один сезон в Премьер лиге. Ну не хочет человек обратно в пердив. Понять можно)
Да не факт, что Тосно вылетит. Борьба за выживание будет жесткой. Тем интереснее будет смотреть.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 12:48
Посредственный игрок перешел в посредственный клуб, а шуму-то.
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 12:26
Вот зачем врать? Все же понимают что перешел в Динамо из за возможности остаться хотя бы ещё на один сезон в Премьер лиге. Ну не хочет человек обратно в пердив. Понять можно)
cska plus
cska plus
сегодня в 12:14
А чё не говорит стандартные слова, мол я с детства мечтал играть за динамиков.
Shagrath82
Shagrath82 ответил parallels
сегодня в 12:08
parallels:
надо бы тосне чё-нить подкинуть, дзюб и панюковых - а то вылетят. этого нельзя допустить, кто-то же должен драть спартак, помимо нас.
Письман , ты уже оплакал своего духовного наставника?
шацк
шацк
сегодня в 12:03
Про армию ты конечно загнул Женек))
А вообще даже не переживай, ты сделал реально правильный выбор - в Динамо ты будешь основным нападающим, а не лавочником на болоте. У нашего клуба через несколько лет 100-летие будет и уверен совсем скоро Динамо будет на вершине Российского футбола!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:58
Да пусть потграет за фк ДИНАМО, главное чтобы не вылетели из Лиги...
parallels
parallels
сегодня в 11:57
надо бы тосне чё-нить подкинуть, дзюб и панюковых - а то вылетят. этого нельзя допустить, кто-то же должен драть спартак, помимо нас.
Gotlib
Gotlib
сегодня в 11:56
Хохол подтолкнул Марка к принятию решения,молодец!
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