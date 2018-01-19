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Чеферин грозится ввести для клубов Европы налог на роскошь

сегодня, 18:59

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил о намерении ввести в клубном европейском футболе налог на роскошь:

«Мы готовим стратегически важный документ на будущее, потому что, это может удивить вас, ранее в УЕФА не было конкретной стратегии.

Это будет налог не в пользу государств, а в пользу УЕФА. Но нам еще предстоит решить, как и куда мы будем распределять поступившие деньги. Возможно, кое-какие меры мы введем уже к следующему сезону».

Также Чеферин намерен ограничить число игроков, которые могут одновременно находиться на контрактах в одном клубе, приведя в пример некую итальянскую команду, у которой имеются трудовые соглашения с 103 футболистами.

Чеферин был избран президентом УЕФА по итогам внеочередного конгресса организации в Афинах в сентябре 2016 года.

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Все комментарии
salaga
salaga
сегодня в 20:24
Роскошью будет всё, что не может позволить себе Чеферин.
lobsterdam
lobsterdam ответил Apsny
сегодня в 19:42
Apsny:
А что подпадает под роскошь?
это когда у тебя холодильник "Ока",телевизор "Рекорд" и ВАЗ-2101!
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 19:37
В общем, теперь будем пилить еще жестче. А этот италоклуб случайно не Милан))
Die Roten
Die Roten
сегодня в 19:35
других проблем у них нет да?
Zen-Aku
Zen-Aku
сегодня в 19:34
И я даже знаю как называется эта некая команда юва) Как всегда мутят там через свои черные схемы)
Apsny
Apsny
сегодня в 19:18
А что подпадает под роскошь?
piercman
piercman
сегодня в 19:01
баня с чёрным рабом - это роскошь.
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