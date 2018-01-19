Чеферин грозится ввести для клубов Европы налог на роскошь

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил о намерении ввести в клубном европейском футболе налог на роскошь:

«Мы готовим стратегически важный документ на будущее, потому что, это может удивить вас, ранее в УЕФА не было конкретной стратегии.

Это будет налог не в пользу государств, а в пользу УЕФА. Но нам еще предстоит решить, как и куда мы будем распределять поступившие деньги. Возможно, кое-какие меры мы введем уже к следующему сезону».

Также Чеферин намерен ограничить число игроков, которые могут одновременно находиться на контрактах в одном клубе, приведя в пример некую итальянскую команду, у которой имеются трудовые соглашения с 103 футболистами.

Чеферин был избран президентом УЕФА по итогам внеочередного конгресса организации в Афинах в сентябре 2016 года.