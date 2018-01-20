Дайч: «Зарплата Санчеса? Посмотрите на гонорар актёра, сыгравшего Гарри Поттера»

Главный тренер «Бернли» Шон Дайч прокомментировал информацию о том, что нападающий «Арсенала» Алексис Санчес, перейдя в «Манчестер Юнайтед», будет получать в МЮ 14 млн фунтов за сезон, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком АПЛ:

«Этот бизнес стал очень-очень крупным, и я не думаю, что на этом всё остановится.

Но посмотрите на Дэниела Рэдклиффа, который сыграл Гарри Поттера. За первый фильм франшизы он в 13 лет получил 150 тысяч фунтов. Как вы думаете, за вторую часть ему заплатили столько же? Очевидно, что нет. В третьем фильме, когда ему уже было 15, он получает гонорар, скажем, в £ 15 млн. Затем выходит четвёртая серия, и его гонорар уже не £ 15 млн, а £ 35 млн, хотя ему всего лишь 19 лет.

Никто не приходит и не говорит: „О, нет! Платите ему 150 тысяч, как за первый фильм!“ Это смешно. Так почему со спортсменами это должно быть иначе?»