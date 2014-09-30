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Еременко: «Жалко, что попал в перекладину»

30 сентября 2014, 22:45
 Полузащитник ЦСКА Роман Еременко прокомментировал поражение от «Баварии» во 2-м туре Лиги чемпионов.

– Ощущения от матча при пустых трибунах странные. Как поддерживали из-за стен — слышал. На трибуны проникло много болельщиков? Мне так не показалось.

Из-за результата обидно. Почему не хватило сил на последний штурм? Ну в «Баварии» они тоже умные – хорошо мяч катали. Жалко, что попал в перекладину. Радует, что были шансы. Нам стыдиться нечего. В остальных матчах будем биться за свою честь. До конца.
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