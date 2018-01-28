Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Лас-Пальмасом» в матче 21-го тура чемпионата Испании.
Мадрид, стадион «Ванда Метрополитано»
«Атлетико» - «Лас-Пальмас» 3:0 (0:0)
Голы: Гризманн 61, Торрес 73, Партей 88.
«Атлетико»: Облак, Годин, Хименес, Хуанфран, Эрнандес, Габи, Коке (Феррейра Карраско 46), Сауль, Гризманн, Корреа (Партей 81), Торрес (Витоло 80).
Главный тренер: Диего Симеоне.
«Лас-Пальмас»: Чичисола, Давид Симон, Наварро, Кастельяно (Экспозито 80), Гальвез, Пеналба, Толедо, Тана (Гомес 59), Самперио (Начо Хиль 62), Виера, Кальери.
Главный тренер: Пако Хемес.
Предупреждения: Наварро 67, Сауль 82, Гальвес 85.
Судья: Альфонсо Альварес Искьердо.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поденика.
Ранее «Реал» разгромил «Валенсию».
Ну хорошо хоть не написали, что Лас-Пальмас "не сумел удержать ничью"...)))
Браво, Атлетико!!!
Ну хорошо хоть не написали, что Лас-Пальмас "не сумел удержать ничью"...)))
Браво, Атлетико!!!