Газизов про Облякова: «Никаких запросов от представителей „Зенита“ я не слышал»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что «Зенит» не проявлял никакого интереса к полузащитнику «горожан» Ивану Облякову. В Сети недавно появились слухи, что клуб из Санкт-Петербурга интересуется 19-летним футболистом.



«Никаких запросов от представителей „Зенита“ я не слышал. Мы готовы к диалогу по любому игроку, который есть в команде, но по Облякову переговоры мы не вели».



Ранее сообщалось, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба близок к переходу в «Уфу».