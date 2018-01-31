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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 25 тур1X2
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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
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Франция. Кубок Лиги 2017/2018, 1/2 финала1X2
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Газизов про Облякова: «Никаких запросов от представителей „Зенита“ я не слышал»

сегодня, 11:05

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что «Зенит» не проявлял никакого интереса к полузащитнику «горожан» Ивану Облякову. В Сети недавно появились слухи, что клуб из Санкт-Петербурга интересуется 19-летним футболистом. 

«Никаких запросов от представителей „Зенита“ я не слышал. Мы готовы к диалогу по любому игроку, который есть в команде, но по Облякову переговоры мы не вели».

Ранее сообщалось, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба близок к переходу в «Уфу».

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Все комментарии
шацк
шацк
сегодня в 12:32
19 лет, молодой совсем еще играть и играть бы мог... Одумайтесь люди - не ходите гулять на болото!
Ярангвельгви Йорингель.
Ярангвельгви Йорингель.
сегодня в 12:17
Молодой паспортист в дубле сгодится!
Советчик №1
Советчик №1
сегодня в 12:08
В Зенит 2 разве что. Жирок спортивный нарастить!
time out
time out ответил FROLL 001
сегодня в 11:54
FROLL 001:
Кто такой Обляков? Сбитые летчики это к пупсикам! Гыгыгыгы!
    Казанский
    Казанский ответил ЕдИт КрЫшА
    сегодня в 11:50
    ЕдИт КрЫшА:
    Кроме как, что ему 19 лет больше ничего не знаю!
    То ты пишешь,что он сбитый летчик,то ничего про него не знаешь.Степа,ты бы уж определился что-ли...
    ЕдИт КрЫшА
    ЕдИт КрЫшА
    сегодня в 11:46
    Кроме как, что ему 19 лет больше ничего не знаю!
    FILL31185
    FILL31185
    сегодня в 11:28
    Проще лазурным купить всю Уфу и переименовать проект!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 11:22
    Мне нравится игра этого футболиста! Тем более, он мой земеля (областной).
    Но вот для Зенита он ещё сыроват, так что пусть играет за Уфу...
    Nikola45
    Nikola45
    сегодня в 11:21
    Это в 7партак )) Все знают кто такой Обляков! ))
    Только в семерке собирают всех известных ))
    Казанский
    Казанский
    сегодня в 11:15
    Как только Обляков перейдет в зенит,то Степка начнет здесь писать,что это топ-игрок и молодой и перспективный))
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 11:15
    Дыма без огня не бывает.
    FROLL 001
    FROLL 001
    сегодня в 11:09
    Кто такой Обляков? Сбитые летчики это к пупсикам! Гыгыгыгы!
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