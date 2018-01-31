«Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» на матч 25-го тура чемпионата Англии.
«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Дэвис, Санчес, Вертонген, Дембеле, Эриксен, Дайер, Алли, Сон Хонг-Мин, Кейн.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Смоллинг, Джонс, Валенсия, Янг, Погба, Матич, Лингард, Лукаку, Санчес, Марсьяль.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.
Ранее «Ливерпуль» одержал уверенную победу над «Хаддерсфилдом».
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