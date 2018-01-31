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«Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы

вчера, 22:11
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедИдет второй тайм

Стали известны стартовые составы «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» на матч 25-го тура чемпионата Англии.

«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Дэвис, Санчес, Вертонген, Дембеле, Эриксен, Дайер, Алли, Сон Хонг-Мин, Кейн.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Смоллинг, Джонс, Валенсия, Янг, Погба, Матич, Лингард, Лукаку, Санчес, Марсьяль.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее «Ливерпуль» одержал уверенную победу над «Хаддерсфилдом».

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Все комментарии
RMUKMU
RMUKMU ответил dimagas1
вчера в 22:54
dimagas1:
Думаю что игрокам а-ля: Фелаини, Блинда или Смолинга совсем не место в МЮ.
Феллайни и Блинд хорошие ролевики, для лавки самое то.
cannongun
cannongun
вчера в 22:52
удачи Шпорам!
RMUKMU
RMUKMU ответил yudin_duda
вчера в 22:52
yudin_duda:
Да и на позицию десятки нужен стабильный игрок. Валя, к сожалению, моложе не становится, когда-то надо будет брать пз, цз нужен 100%, лз вызывает сомнения, Янг моложе не становится, Шоу набирает,но, на мой взгляд, далек от той формы, которая была до травмы
Зачем ЦЗ? Джонс, Байи, Линделёф, ещё Смоллинг, Рохо и Блинд на случай травм.
Лучше купить молодого шустрого опорника и кого-нибудь универсального с уклоном на правый фланг атаки. Плюс ЛЗ и ПЗ, конечно.
dimagas1
dimagas1 ответил yudin_duda
вчера в 22:35
yudin_duda:
Да и на позицию десятки нужен стабильный игрок. Валя, к сожалению, моложе не становится, когда-то надо будет брать пз, цз нужен 100%, лз вызывает сомнения, Янг моложе не становится, Шоу набирает,но, на мой взгляд, далек от той формы, которая была до травмы
Думаю что игрокам а-ля: Фелаини, Блинда или Смолинга совсем не место в МЮ.
Tott_Hot
Tott_Hot ответил yudin_duda
вчера в 22:30
yudin_duda:
Еще 3-4 трансфера и состав будет идеальный)
не в количестве трансферов успешность, а в их качестве.
вoлгoдoн
вoлгoдoн
вчера в 22:27
По Санчесу в составах.Загадываем желание)
yudin_duda
yudin_duda ответил dimagas1
вчера в 22:26
Да и на позицию десятки нужен стабильный игрок. Валя, к сожалению, моложе не становится, когда-то надо будет брать пз, цз нужен 100%, лз вызывает сомнения, Янг моложе не становится, Шоу набирает,но, на мой взгляд, далек от той формы, которая была до травмы
dimagas1
dimagas1 ответил yudin_duda
вчера в 22:22
yudin_duda:
Еще 3-4 трансфера и состав будет идеальный)
Ага,защиту нужно все таки усилять.
Mоnоlo
Mоnоlo
вчера в 22:20
Удачи Шпорам!
Заратустра
Заратустра
вчера в 22:16
Должны выносить курятник на классе.
yudin_duda
yudin_duda
вчера в 22:13
Еще 3-4 трансфера и состав будет идеальный)
Foxes
Foxes
вчера в 22:12
2:1
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